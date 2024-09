Pordenonelegge, il 20 il Pulitzer Richard Ford e tante anteprime

PORDENONE – Dettagli delle presentazioni in anteprima il 20 al festival: L’atteso Premio Pulitzer Richard Ford, una delle voci letterarie più note del nostro tempo, al festival presenterà l’ultimo libro della saga che vede protagonista Frank Bascombe, “Per sempre” (Feltrinelli), ore 19, Capitol, in dialogo con il giornalista e scrittore Gabriele Romagnoli. “Per sempre” è la tappa di epilogo della celebre serie narrativa con Frank Bascombe: scrittore mancato, giornalista sportivo, agente immobiliare, due volte divorziato, padre, il protagonista affronta in questo quinto capitolo uno dei ruoli più ingrati e strazianti che la vita può offrirgli: assistere fino alla fine il figlio Paul, a cui viene diagnosticata una forma particolarmente aggressiva di SLA.

La scrittrice francese Camille De Peretti arriva con “La sconosciuta del ritratto” (E/o), che prende spunto dal ritratto di Gustav Klimt conservato nella Galleria Ricci Oddi di Piacenza e schiude una magistrale saga familiare, con amori, segreti, drammi e tradimenti. Appuntamento ore 18.30 Confindustria Alto Adriatico, presenta Valentina Berengo. Andrea Maggi al festival, intervistato da Matteo Iseppi, con “Il mio Socrate” (Giunti) un romanzo che parla ai ragazzi del mondo e delle sue difficoltà, delle persone che giudicano e che condannano a priori e della “tempesta perfetta”, che tutti chiamiamo “adolescenza” (ore 9, PalaPAFF!).

Sempre ai ragazzi, nel cartellone di quel festival nel festival che è pordenonelegge Junior, parlerà il nuovo romanzo di Enrico Galiano “L’incredibile avventura di un SUPER-ERRORE” (Salani) per capire che gli errori sono momenti fondamentali per la crescita di ognuno di noi (ore 10.30 PalaPAFF!). Maura Gancitano firma per Einaudi “Erotica dei sentimenti.

Per una nuova educazione sentimentale”, in cui mette in discussione l’idea di normalità per offrire strumenti adeguati alla scoperta della propria unicità, al festival venerdì 20 settembre. In dialogo con Luca Taddio, ore 19, Auditorium della Regione. Si sfoglieranno anche i nuovi libri di Daniele Zovi “Sulle Alpi. Un viaggio sentimentale” (Raffaello Cortina), un itinerario che è anche interiore, alla scoperta di un mondo vicino e al tempo stesso lontano, simbolico e reale, alle 19 Spazio Gabelli intervistato dal direttore artistico Gian Mario Villalta; e di Maurizio Bait, “Alpi d’Oriente.

Storie di uomini, donne, animali e foreste” (Ediciclo), alla scoperta dell’anima delle Alpi Giulie e del Carso attraverso le storie dimenticate dei grandi uomini e grandi donne, di foreste e animali. In dialogo con Mauro Corona, ore 20.30 Convento di San Francesco.

E ancora, Rita Ragonese con una storia di dolore e riscatto “La vita contro” (Fazi), l’incontro ore 17 Ridotto del Teatro Verdi, presenta Antonella Silvestrini e AlessandrLona porta al festival “Nero è il colore delle note”(Ronzani) e lo presenta insieme a Romeo Toffanetti ed Elena Commessatti, ore 19, Palazzo della Camera di Commercio. Un’anteprima a cura di pordenonelegge.it, il “Piccolo dizionario (immaginario) delle ragazze dei ragazzi”, realizzato in sinergia con Fondazione Treccani a cura di Valentina Gasparet e Gian Mario Villalta con la supervisione di Giuseppe Antonelli, offre un censimento di 187 parole imperdibili per gli 11-14enni di oggi, raccontate nelle definizioni di un migliaio di studenti di tutta Italia.

Appuntamento ore 9.30, Piazza della Motta. Hanno scelto il Festival del libro e della libertà per presentare per la prima volta in Italia i loro nuovi libri: Janice Pariat: “Tutto ciò̀ che la luce tocca” (Salani) in dialogo con Oscar D’Agostino, ore 19 Convento di San Francesco e Geert Mak: “Il sogno dell’Europa nel XXI secolo” (Fazi) intervistato dal direttore artistico Gian Mario Villalta, ore 17 Auditorium Istituto Vendramini. Yigal Leykin, ore 17 Ridotto Teatro Verdi, racconterà “Il ritorno” (Besa muci) un romanzo che si svolge nell’arco dei sette giorni della shiv’à, la settimana di lutto della tradizione ebraica, dove i protagonisti si troveranno a fare i conti con le proprie scelte e pagarne il prezzo. In dialogo con Rita Ragonese, presenta Antonella Silvestrini.

Dalla collaborazione fra pordenonelegge e la Casa Circondariale di Pordenone, un incontro speciale solo per le persone detenute: l’artista, attore, scrittore Alessandro Bergonzoni racconterà la sua esperienza artistica tra teatro e libri, ore 15 Casa Circondariale.

La 25^ edizione di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà, è promossa dalla Fondazione Pordenoneegge.it, presieduta da Michelangelo Agrusti, a cura di Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet.