Pordenonelegge, il 21, premia Azar Nafisi. Spazio a Panatta e Calabresi

PORDENONE – Sabato 21 a pordenonelegge, la consegna del Premio Crédit Agricole ‘La storia in un romanzo’ alla scrittrice Azar Nafisi che alle 18 al Teeatro Verdi terrà un incontro sull’ultimo libro, “Leggere Lolita a Teheran” (Adelphi), in dialogo con Alberto Garlini.

ECCO I LIBRI IN ANTEPRIMA SABATO 21 A PORDENONELEGGE

Il neuroscienziato Manfred Spitzer presenta “Come l’intelligenza artificiale sta cambiando il nostro mondo” (Corbaccio) e la scrittrice inglese Gillian McAllister racconta il nuovo libro Fazi “Solo un’altra persona scomparsa”.

Arriva la scrittrice Sasha Vasilyuk con il suo romanzo di esordio “Il vento è un impostore” (Garzanti); seconda prova d’autore per l’autrice nigeriana Abi Daré “Un grido di luce” (Nord). E lo scrittore e giornalista inglese Gareth Rubin attesissimo con il suo nuovo “Sinister. La città delle ombre” (Longanesi). Tra gli italiani in anteprima Mario Calabresi sfoglia il suo “Il tempo del bosco” (Mondadori), il giornalista e podcaster Pablo Trincia svela “La mia storia, le nostre storie” (Roi).

Il Premio Campiello Giulia Caminito torna alla scrittura narrativa con “Il male che non c’è” (Bompiani), la cantautrice Erica Mou per Fandango firma l’autobiografico “Una cosa per la quale mi odierai” e Susanna Tartaro arriva con “Le mie cose preferite” (Marsilio). E ancora, Franco Faggiani con “Basta un filo di vento” (Fazi), Walter Tomada “Friulani eretici. Storia millenaria di disobbedienti irriducibili e bastiancontrari” (Biblioteca dell’Immagine).

Grandi protagonisti domani alla Festa del libro e della libertà: Alicia Giménez-Bartlett, Miguel Benasayag, Donatella Di Pietrantonio, Rosella Postorino, Massimo Recalcati, Diego De Silva, Adriano Panatta, Serena Bortone, Mauro Covacich, Enrico Letta, Lilli Gruber, Domenico Procacci, Roby Facchinetti, Filippo La Porta, Enrico Galiano, Giovanni Grasso, Ugo Morelli, Davide Rondoni, Marco Malvaldi, Massimo Cirri, Daria Bignardi, Antonella Viola, Matteo Bussola, Marino Niola, Federico Fubini, Manuel Bortuzzo, Corrado Benigni, Antonio Riccardi, Stefano Semeraro, Carlo Panella, Erik Kessels, Massimo Franco, Alberto Crespi, Franco Cardini, Federico Taddia, Marzio Breda, Alberto Rollo.