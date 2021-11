Premio “Uomini Illuminati”, cerimonia il 27 novembre

PORDENONE – Sabato 27 novembre con inizio alle 10 in video conferenza si terrà la cerimonia della V edizione del Premio “Uomini Illuminati” , riconoscimento attribuito a uomini eccellenti, che lavorano per le donne e al loro fianco, che sono attivi nei loro incarichi governativi così come in qualsiasi luogo di lavoro in cui si trovano ad operare per realizzare una democrazia paritaria sostanziale.

​In questa edizione il riconoscimento è stato conferito al dott. Nicola Mannucci – presidente dell’Associazione In Pima Persona – uomini contro la violenza sulle donne – nata a Pordenone nel 2017 con le finalità richiamate chiaramente nella stessa denominazione del sodalizio. “E’ un riconoscimento – dichiara – che condivido con tutti i volontari dell’Associazione, al pari tutti impegnati in attività culturali e sociali di sensibilizzazione sul fenomeno del femminicidio.

Abbiamo anche aperto uno sportello telefonico d’ascolto per gli uomini maltrattanti dove con discrezione e riservatezza ci poniamo in ascolto senza giudicare né condannare.

Il Premio “Uomini Illuminati” istituito nel 2017 , è continuato ogni anno all’interno del percorso “Ottomarzotuttol’anno” degli Stati Generali delle Donne con il Patrocinio dell’ Università di Pavia e della Commissione Europea.

I promotori fanno sapere che “nasce dalla consapevolezza che finché il dibattito di genere rimane confinato alle donne, anche l’impegno per il raggiungimento della parità sarà solo una lotta delle donne e non andrà lontano. Il “genere” non è solo questione di pari opportunità per le donne e per gli uomini, non è solo questione di giustizia e di eguaglianza.

La parità di genere è innanzitutto una questione di sviluppo economico e sociale. La consapevolezza che un paese non può privarsi del potenziale umano di una larga parte della sua popolazione e che il costo economico e sociale di questa miope scelta è enorme deve ancora crescere…

Sono molti gli ostacoli che dovremo ancora affrontare e probabilmente lunghi i decenni prima di raggiungere una reale parità. Per ridurre la disuguaglianza di genere e garantire uno sviluppo sostenibile abbiamo bisogno di – Uomini illuminati -, uomini che lavorano con noi, condividono passione e prospettive future di cambiamento, camminando insieme a noi sulle strade della parità.”

L’edizione 2021 premia, giornalisti, sindaci, amministratori pubblici, imprenditori , medici, avvocati, volontari di associazioni, intellettuali , registi, docenti, uomini politici.