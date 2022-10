Presentata la 1° edizione della staffetta solidale PNTHLON

PORDENONE – È stata presentata stamane, 19 ottobre, presso il Comune di Pordenone la 1° edizione di PNTHLON, staffetta solidale a favore dei giovani malati di Duchenne e dei loro familiari. Presenti il sindaco Alessandro Ciriani, l’assessore allo sport Walter De Bortoli, Massimo Passeri presidente dell’associazione Panathlon Club Pordenone, organizzatore dell’evento assieme ad Elisabetta Villa, vice presidente della federazione italiana Triathlon e campionessa di Ironman.

Come spiegato dal presidente Passeri, la staffetta avrà luogo a Pordenone sabato 22 ottobre dalle 16 alle 22, quando squadre formate da 6 persone potranno correre o camminare per un’ora, dandosi il cambio. La partenza e l’arrivo sono fissati in Piazza XX Settembre, dove al termine ci saranno festa e premiazioni per tutti.

Il percorso è un anello di 1,8 km che si snoda lungo tutto il centro città. L’iscrizione é di 90 euro a squadra (15 euro a testa) e il ricavato andrà totalmente in beneficenza a favore dei piccoli malati di Duchenne.

«Per questo motivo – continua Passeri – non abbiamo previsto né gadget né magliette, essendo già molte le spese vive per organizzare un evento come questo. Dobbiamo però ringraziare gli sponsor ed i partner che ci hanno sostenuto, credendo nell’importanza di questa staffetta benefica».

Ad oggi sono già 500 gli iscritti, che si alterneranno in 80 staffette. Tra questi si distinguono 4 atleti con pettorale dedicato che hanno deciso di correre per l’intera durata dell’evento, portando così il loro messaggio di sostegno ai malati di Duchenne. Prenderanno parte alla corsa anche una squadra dall’Austria e dalla Slovenia, dando alla PNTHLON una veste internazionale e creando un importantissimo ponte tra i popoli.

Afferma il sindaco Ciriani: «Non ci aspettavamo una risposta così massiccia per la prima edizione di questa staffetta. Da un lato ne siamo felici per ovvie ragioni di solidarietà e aiuto verso chi soffre, dall’altro perché sarebbe bello che anche Pordenone avesse – al pari e magari più di Udine – una propria Telethon. Ricordiamo che tutti possono partecipare: basta indossare scarpe da ginnastica e dei pantaloncini, è sufficiente camminare e non contano nemmeno i km percorsi.

Questa occasione benefica racchiude in sé tanti elementi positivi: dalla collaborazione di tante associazioni, al sostegno di partners e sponsor che hanno compreso l’importanza di questo evento, dalla presenza delle persone che vi prenderanno parte, all’occasione che tutti avremo di ritrovarci assieme, vivendo un momento di spensieratezza all’aria aperta dopo un periodo tanto faticoso e stressante».

Commenta l’assessore De Bortoli: «Siamo davvero orgogliosi della partecipazione che sta riscuotendo questa staffetta, nata per venire incontro ai più deboli. Ricordo che sarà possibile iscriversi sabato stesso, così che davvero tutti abbiano l’occasione di parteciparvi.

Si sono iscritte molte persone disabili ed anche Jacopo Verardo, giovane studente universitario affetto da Duchenne, che ogni giorno combatte la sua lotta contro questa malattia, correrà la staffetta con la sua carrozzina, accompagnato da Fiorenzo Puiatti, referente per l’associazione Duchenne di Pordenone. È in occasioni come queste che lo sport, oltre ad essere aggregativo, sociale e formativo, mostra anche la sua funzione educativa».

Gli organizzatori osservano che, qualora il tempo non fosse dei più clementi, non dobbiamo dimenticare che ogni giorno tante persone lottano contro le loro malattie. Che queste siano a tutti da sprone a non farsi scoraggiare di fronte a due gocce di pioggia, credendo invece nella propria impresa che potrà così diventare ancor più epica.

Per consentire lo svolgimento della staffetta in totale sicurezza, il Comando di Polizia Locale ha istituito per sabato 22 ottobre dalle 13 alle 22 il divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie e piazze: piazzale Ellero, via Bertossi, via Brusafiera, largo San Giorgio, via Cavallotti, viale Trento, via Dei Molini, via Roma, piazza Pescheria.

Per permettere il regolare svolgimento del mercato cittadino, dalle 14:30 alle 22 è istituito il divieto di sosta con rimozione in piazzale XX Settembre, piazza Risorgimento e via Battisti. Vigerà il divieto di transito dalle 15:30 alle 22 lungo il percorso della manifestazione, nelle vie interessate, nelle piste ciclabili e ciclopedonabili.

Inoltre, dalle 15:30 alle 22 viene istituita la direzione obbligatoria a sinistra in via Santa Caterina, all’intersezione con viale Trento, e dritto in viale Trento. Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della manifestazione; tutti i veicoli provenienti da strade che intersecano quelle interessate dal percorso della staffetta devono arrestarsi e rispettare le segnalazioni degli organi preposti; è vietato attraversare la strada.

Per informazioni più specifiche si allega l’ordinanza relativa.

Per informazioni [email protected] e per le iscrizioni www.tds.sport/it Inoltre: www.comune.pordenone.it/it/citta/eventi/calendario/staffetta-pnthlon