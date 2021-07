Presentata la 22^ edizione di Pordenonelegge, dal 15 al 19 settembre

PORDENONE – La 22^ edizione della Festa del Libro apre mercoledì 15 settembre in 3 città: Pordenone, Trieste, Lignano. L’evento di Pordenone è organizzato in sinergia con Rai Radio3, a cura di Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà / “Tutta l’umanità ne parla”. E il filo rosso delle “interviste impossibili” sarà elemento comune agli appuntamenti di Trieste e Lignano, curati da pordenonelegge, dove prenderanno vita personaggi e figure letterarie del mondo antico che, dal mare, porteranno un nuovo sguardo, idee e suggestioni per disegnare l’orizzonte del nostro tempo.

Promosso come sempre da Fondazione Pordenonelegge, il festival è a cura di Gian Mario Villalta (Direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet.

Il maestro del romanzo storico Fernando Aramburu, Premio FriulAdria La storia in un romanzo, e gli altri autori stranieri del nostro tempo: la rivelazione britannica Graeme Armstrong, l’egiziana Nadia Wassef, il russo Evgenij Vodolazkin, l’autore olandese – iraniano Kader Abdolah, lo scrittore e artista Brian Catling, l’autrice e performer Natalie Haynes. E la scrittura italiana: fra gli altri Emanuele Trevi, Melania Mazzucco, Mauro Covacich, Daria Bignardi, Giuseppe Culicchia, Michele Serra, Lidia Ravera, Ilaria Tuti.

I dialoghi come guida agli intrecci di pordenonelegge: Walter Siti e Edoardo Albinati conversano sul “sale” della letteratura: l’ambivalenza, il dubbio, la contraddizione; Paolo Nori e Serena Vitale dibattono fra Dostoevskij e Mandel’ŝtam, Eva Cantarella e Nicola Gardini parlano di letteratura greca, Mauro Corona e la figlia Marianna Corona della vita e della montagna, Silvia Avallone, Carmen Totaro e Paolo Giordano dialogano sui rapporti personali e i loro complicati risvolti, Pif e Marco Lillo sulle tragedie di mafia, Claudio Piersanti e Filippo La Porta sul valore della letteratura, Paolo Cognetti, Giuseppe Mendicino e Enrico Brizzi rievocano Mario Rigoni Stern uomo e scrittore, Stefania Auci e Romana Petri si soffermano sul romanzo famigliare, Marco Balzano e Mario Desiati sulle vite difficili e i destini segnati, Mariapia Veladiano e Francesca Mannocchi sulla fragilità umana, Antonella Sbuelz e Tullio Avoledo ci portano dentro due storie “etiche” dal perfetto incastro narrativo, Vittorio Macioce e Eleonora Molisani parlano dell’amore contemporaneo, Matteo Codignola e Francesco Recami si confrontano su letteratura e humor, Pietro Ichino e Alessandro Bartezzaghi sull’enigmistica, Chiara Mio e Luca Testoni sulla sostenibilità in azienda, Telmo Pievani e Mauro Varotto propongono un interessante esperimento di distopia ambientale, Andrea Segrè e Ilaria Pertot scivolano verso il futuro con un libro inedito scritto insieme ai lettori.

Pordenonelegge esplora l’attualità fra economia, scienza, filosofia, arte e spettacolo: Federico Rampini, Massimo Recalcati, Toni Capuozzo, Gennaro Sangiuliano, Chiara Mio, Gustavo Zagrebelsky, Luca Palamara, Alessandro Sallusti, Elena Cattaneo, Antonella Viola, Vittorino Andreoli, Oscar Farinetti, Antonio Caprarica, Marino Niola, Guido Tonelli, Elisabetta Moro, Eliana Liotta, Andrea Moro, Giorgio Vallortigara, Pier Luigi Rossi, Mauro Magatti, Maurizio Ferraris, Luigi Zoja, Pier Aldo Rovatti, Armando Massarenti, Flavio Caroli, Milo Manara, Zerocalcare, Tullio Pericoli, Giuliano Sangiorgi, Ricky Tognazzi, Giacomo Poretti, Davide Toffolo, Marco Baliani, Massimiliano Ossini e l’ex calciatore Lilian Thuram che in anteprima presenta il suo nuovo libro legato alla questione razzismo.

In collaborazione con FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) pordenonelegge apre un percorso sul racconto italiano dell’Ottocento e del Novecento: due approfondimenti saranno dedicati a Verga e Pirandello, Fogazzaro e Percoto, con Gabriele Pedullà e Paolo Di Paolo, ulteriore incontro con i poeti Matteo Marchesini e Massimo Gezzi sul loro nuovo libro di racconti.

E nel 2021 la poesia è il vero festival nel festival: oltre 100 protagonisti, il ritorno della Libreria della Poesia con oltre 3mila titoli e due collane dedicate: pordenonelegge si conferma editore della “Gialla” e “Gialla oro” con la nuova collaborazione di Samuele editore e 6 nuove pubblicazioni. Una produzione originale su testo inedito di Alberto Casadei celebra i 700 anni danteschi e propone un’ulteriore conversazione “impossibile” al festival, questa volta con il Sommo Alighieri. E ancora il centenario dalla nascita di Andrea Zanzotto, l’omaggio al poeta Mario Benedetti – fra le prime vittime della pandemia nel marzo 2020 – l’ulteriore dedica al poeta Pierluigi Cappello

con il Premio a lui intitolato e l’annuncio della seconda edizione del Premio Umberto Saba.

E una vetrina nazionale che porta al festival le voci più rappresentative della poesia italiana.

E con pordenonelegge junior si torna a scuola! Il festival accanto ai giovani, per scandire le prime campanelle del nuovo anno scolastico.