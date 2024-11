Presentato Natale a Pordenone, un Natale che sorprende!

PORDENONE – Si è tenuta questa mattina, 22 novembre, in Municipio la conferenza stampa di presentazione del Natale a Pordenone, ricca rassegna di quasi 300 eventi per tutti i gusti che si terranno in città dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025. Cultura, musica, teatro, attività per bambini, mostre, sport, intrattenimento e tanti momenti divertenti per trascorrere le feste in allegria e spensieratezza. Insomma anche quest’anno una grande offerta per soddisfare le persone di ogni età.

​A presentare il programma di fronte ad una sala Consiliare gremita di rappresentanti di associazioni e realtà del territorio il vicesindaco reggente Alberto Parigi: «Il Natale 2022 ha registrato 52 mila presenze in città e ancor meglio è andata nel 2023, quando le visite a Pordenone, contando mostre, eventi culturali e spettacoli, sono salite a 226 mila.

La sfida di quest’anno sarà crescere ancora. Per questo abbiamo puntato ad un programma ricchissimo, capace di rendere la nostra città ancor più attrattiva per sostenere il commercio e il tessuto culturale e artistico della città. Un’occasione per coinvolgere tutti e per riscoprire il gusto di ritrovarsi, di stare assieme e fare comunità».

«Quello di quest’anno – ha spiegato Andrea Malacart di Sviluppo e Territorio, partner operativo del Comune nell’organizzazione del Natale – è un progetto che fa bene alla città. Le casette sono strumento concreto di promozione del territorio, con i loro prodotti enogastronomici, l’artigianato e i prodotti tipici.

Tanti sono gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita di questa rassegna che, anno dopo anno, rende sempre più viva e attrattiva Pordenone».

​«Per questo Natale a Pordenone – annuncia l’assessore al commercio Elena Ceolin – abbiamo previsto un’opportunità in più per gli esercenti. Infatti, tutte le attività che hanno un dehor potranno allestire una casetta o dei banchi all’esterno del loro locale così da poter proporre mescita di bevande e crostini, ovviamente nel rispetto dell’ordinanza.

Ciò rappresenta una carta in più che ogni esercente potrà giocarsi per risultare più attrattivo durante il periodo natalizio. Si tratta certamente di un servizio diversificato rispetto alle casette di piazza XX Settembre, che sono inserite in un contesto specifico, ma offrirà comunque ai singoli dehor d’essere più propositivi, in autonomia».

​L’inaugurazione è fissata per venerdì 29 alle ore 17.00 con la Messa alla chiesa del Cristo. Dalle 18.00 è in programma l’accensione del grande albero in piazza XX Settembre, si darà il via alle speciali video proiezioni sui palazzi della piazza e apertura delle tradizionali casette, in cui assaporare per tutto il periodo natalizio i prodotti enogastronomici del territorio e ascoltare concerti e dj set. Inoltre sarà aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio dove si terrà l’esibizione dei personaggi della Disney.

Dopo i saluti delle autorità, ci sarà l’immancabile esibizione del coro dei bambini degli istituti comprensivi di Pordenone Centro, Pordenone Sud e di Torre. In piazza i più piccoli troveranno anche la casetta di Babbo Natale, che distribuirà caramelle assieme ai suoi elfi e a cui lasciare la propria letterina. Per i più grandi, invece, l’immancabile dj set di Marco Ossanna e Il Poma.

Luci che sorprendono

Nella migliore tradizione natalizia e secondo lo slogan che sta accompagnando la candidatura di Pordenone a Capitale della Cultura 2027, quest’anno anche le luci della nostra città sorprenderanno.

Il centro sarà un tripudio di luci con le luminarie in Contrada Maggiore, in Corso Garibaldi e in altre vie del centro; con le nuove installazioni luminose in vari punti della città e con nuovissime video proiezioni.

È quello che si potrà ammirare in piazza XX Settembre dove ogni sera, a partire dal 29 novembre fino all’epifania, saranno proiettate sulle facciate dei palazzi suggestive immagini natalizie.

In tutta la città sono state posizionate 106 luminarie, 270 stelle, il cielo stellato sopra le casette di piazza XX Settembre per un totale di 200 metri di tendine luminose e sono state installate 8 sfere a palo in viale Marconi.

Inoltre il grande albero di Natale è stato decorato da 3.250 mt di fili a led con 50 stelle luminose. In totale quasi 90 mila led in tutto il centro città.

“Natale da fiaba” in piazza della Motta

Dal 6 all’8 dicembre, piazza della Motta si trasformerà in un incantevole villaggio fiabesco, offrendo un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini!

Tre giorni di eventi straordinari gratuiti organizzati dalla cooperativa Barbamoccolo di Scorzè e dedicata a bambini e famiglie, che animerà la piazza con giochi, letture e spettacoli per i più piccoli.

Dalle 16.00 di venerdì 6 alle 21.00 di domenica 8 dicembre, la struttura ottagonale ospiterà spettacoli di circo fiabesco con acrobati, giocolieri e artisti di strada, che stupiranno tutti con le loro performance mozzafiato; laboratori creativi “Sul filo della fantasia” per liberare l’immaginazione e creare fantastiche opere d’arte; intrattenimento musicale dal vivo con melodie natalizie e allegre canzoni; letture illustrate “A forma di fiaba” alla Casa della Musica, per immergersi nelle magiche storie del Natale; un’area giochi in legno per far riscoprire a tutti il piacere di giocare e sfidarsi in famiglia o tra amici; una caccia al tesoro per esplorare il villaggio fiabesco e ricomporre la parola magica grazie a degli indizi nascosti; il mercatino delle trottole per scoprire tante idee regalo natalizie e prodotti artigianali; una zona food con deliziose specialità natalizie e piatti tipici per soddisfare ogni palato; un’area caminetto per riscaldarsi con le storie di Natale narrate davanti ad un fuoco scoppiettante.

E, ad animare il villaggio fiabesco, alcuni personaggi fantastici come Riccioli d’Oro e i Tre Orsi, i Draghi e i trampolieri delle Ali Bianche che regaleranno momenti di allegria e stupore ai visitatori di tutte le età.

Bambini

Numerose sono le attività per bambini. Dal Baby care di Melarancia in Biblioteca e al Civico 17 di viale Dante, alla consegna delle letterine a Babbo Natale nella sua casetta in piazza XX Settembre, dalle letture per i più piccoli e ai tanti laboratori in Biblioteca civica e nelle biblioteche di quartiere, alla gettonatissima Nanna al Museo durante le sere del 27 dicembre e del 3 gennaio presso il Museo Civico e quello di Storia naturale.

Inoltre, per tre weekend di dicembre (durante i sabati e le domeniche mattina dalle 11.00 alle 13.00) nello spazio sottostante il palco in piazza XX Settembre, ci sarà una grande animazione ber bambini a cura di Pepita Animazione.

Infine, nell’intera settimana dal 27 dicembre al 3 gennaio, i tre musei cittadini organizzano le “Avventure natalizie alla scoperta dei tesori del museo”, attività per bambini e ragazzi a cura di Mondo Delfino.

Mostre e musei

Nel periodo natalizio Pordenone offrirà ben 18 mostre in vari spazi espositivi della città.

Si va da quella su Armando Pizzinato, visitabile al Museo civico fino al 6 gennaio, alla grande mostra Magnum sul set, aperta in Galleria Bertoia fino all’8 dicembre, con due serate speciali di concerti in Galleria e una visita guidata programmati per il 1° e l’8 dicembre.

Al Palazzo del fumetto, oltre alla mostra Opificio Bernardi, si potrà visitare la prima antologica dei Tre allegri ragazzi morti. E poi tante altre esposizioni al Castello di Torre, alla SOMSI, in Galleria Sagittaria e le apprezzatissime mostre di presepi in Biblioteca, alla chiesa del Cristo, al Museo di storia naturale e presso la sede della Proloco.

Da non perdere

Numerosi sono gli eventi da non lasciarsi sfuggire durante questo Natale a Pordenone. Un esempio? Lo spettacolo di giovani chitarristi “Natale a 6 corde” a Villa Cattaneo, organizzato da Polinote assieme a vari laboratori per i bambini, o la suggestiva “Notte al lume di candela”, che si terrà il 13 dicembre in una piazza XX Settembre illuminata dalla luce soffusa delle candele, con la musica di Dj Zellaby.

Per la gioia dei più piccoli e delle famiglie il Trenino delle feste consentirà a tutti di effettuare delle divertenti corse lungo le vie del centro da una prospettiva diversa.

Per animare lo shopping natalizio, anche in Corso Garibaldi si potranno trovare tante casette di artigianato ed enogastronomia.

Inoltre, come già detto, questo Natale sarà sorprendentemente luminoso: luminarie e videomapping saranno proiettati sui palazzi di piazza XX Settembre e sugli antichi edifici di piazza della Motta. A questo sfavillio si aggiunge anche “Luci d’autore in città”, un progetto fornito al Comune da Hera Luce, che ha installato in 4 punti strategici di Pordenone diverse postazioni luminose, presso le quali è possibile farsi fotografare in scorci instagrammabili.

Ricco anche il programma di musica del Pordenone Christmas Festival presso le casette di piazza XX Settembre, con dj set sulle note degli Abba, degli 883, di musica dance anni ’90 e 2000, di black music, acid jazz e funky e delle coinvolgenti sigle dei cartoni animati. All’ex Convento di San Francesco la rassegna Pillole di Musica del Pordenone Acustica Festival proporrà un ricco calendario per l’intero mese di dicembre, il cui evento di punta è rappresentato dal concerto “Paul McCartney e i Beatles” del duo Saverio Mercadante e Gianmarco Tognazzi.

E poi ancora il Gospel on the road con i suoi cori natalizi per le vie del centro, un music contest, il Festival di musica sacra, aperitivi con l’arte all’ex Convento e la Ceghedaccio Symphony Orchestra FVG al Teatro Verdi. Proprio qui il 22 dicembre si terrà il Concerto di Natale per la città Symphony Rock Show realizzato in collaborazione tra l’Associazione Gabriel Fauré e l’Associazione Musicale San Marco.

E il capodanno?

Come esposto da Andrea Mizzau di Complotto Adriatico, si festeggerà in grande l’entrata nel 2025 con l’irresistibile spettacolo gratuito in piazza XX Settembre con la musica dance anni ’70 dei Boney M. Experience, autori della famosissima “Daddy cool”. A rendere frizzante l’ultima notte dell’anno anche Marco Lucchini DJ e DB Brown, presentati da Gilberto Zorat.

Natale nei quartieri

Natale a Pordenone pensa anche all’animazione dei quartieri. A Villanova presso il Palatenda della Festa in piassa si terranno tanti eventi per bambini, “Babbo Natale che bussa alla tua porta”, la tradizionale fiaccolata e il “pan e vin”. A Torre, oltre al concerto per Franco Toffolo, in occasione dei mercati settimanali, avrà luogo l’8° edizione dell’iniziativa benefica TorreFAzione, durante la quale verrà posizionata in piazza Lozer una moka gigante che offrirà a tutti del caffè. Inoltre sulla terrazza del Castello sarà acceso l’albero di Natale.

Alla Casa delle attività a Vallenoncello i giovani dell’associazione Astro metteranno in scena uno spettacolo per i bambini della scuola primaria. Al Sacro Cuore si terranno numerosi eventi conviviali, l’arrivo di Santa Lucia, uno spettacolo di magia per i più piccoli e sarà allestita la mostra dei presepi.

Infine, con l’approssimarsi dell’epifania, la Befana arriverà sia al Sacro Cuore che in piazza San Marco dove, con la collaborazione dei Vigili del fuoco, scenderà come ogni anno dal campanile.

Dove parcheggiare

Oltre ai parcheggi su strada, in città ci sono quasi 2.000 posti auto nei parcheggi in struttura, aperti h24, da cui è possibile raggiungere a piedi in pochi minuti il centro.

Attorno al centro storico si trovano cinque parcheggi multipiano: Rivierasca e tribunale (via Riviera del Pordenone), Corte del Bosco (via Vallona), Vallona (viale Dante), Oberdan (via Oberdan), Candiani (via Candiani, dietro la stazione).

In questi cinque parcheggi la sosta è gratuita dalle 15.00 di sabato alle 24.00 di domenica. Una bella occasione per tutti coloro che arrivano a Pordenone durante i weekend.

Per informazioni sul calendario: natale.comune.pordenone.it .