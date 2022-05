Progetto formula, laboratorio di comunità

PORDENONE – Questa mattina, 9 maggio, al Ridotto del Teatro Comunale Verdi si è tenuto il laboratorio di Comunità del Progetto Formula, pronto ad entrare nel vivo grazie alla partecipazione dei ragazzi del Liceo Leopardi Majorana, che hanno condiviso i risultati del percorso portato avanti in questi mesi.

Il laboratorio di comunità è stato l’occasione per scoprire le due idee di rigenerazione per l’area dell’ex Pastificio Tomadini che la classe terza del Liceo ha elaborato, dandogli ulteriore forma e sostanza con il contributo dell’amministrazione comunale.

L’assessore all’Urbanistica Cristina Amirante ha partecipato ai tavoli di lavoro in cui sono state sviscerate con i ragazzi le due idee:

«Un’esperienza importante per esprimere le proprie idee, per conoscere il proprio territorio, le criticità idrauliche e l’evoluzione storica del tessuto urbano e per conoscere come funziona la macchina amministrativa di un Comune.

Il primo processo di progettazione partecipata che coinvolge i giovani cittadini a scegliere insieme alla pubblica amministrazione nel confronto con la comunità come trasformare una angolo nascosto ma bellissimo di Pordenone».

La cittadinanza è stata invitata a votarle per decidere l’idea vincitrice per la rigenerazione dell’area dell’ex Pastificio Tomadini.