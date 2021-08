Progetto FVG, pronta la lista a sostegno del sindaco Ciriani

PORDENONE – Progetto FVG è pronta a partecipare alle prossime elezioni comunali di

Pordenone con una propria lista a sostegno del Sindaco uscente Alessandro

Ciriani nell’ambito della coalizione di centrodestra, che così anche in città si

presenterà completa con lo stesso assetto presente in Consiglio regionale.

Definito anche il simbolo, che ricalca ovviamente nella grafica e nei colori

quello storico del movimento politico, con un richiamo specifico a Pordenone

attraverso uno skyline con i simboli iconici della città: il Municipio, il Duomo, il

Teatro Verdi, ecc.

Novità rispetto a tutti gli altri simboli del centrodestra – invece – anche

l’indicazione del nome (“Alessandro”) di Ciriani.

“Assieme a tutti i candidati ed al gruppo di lavoro cittadino abbiamo deciso di

indicare anche il nome proprio, perché per noi solo lui è l’unico e vero Ciriani

Sindaco e ci sembrava giusto metterlo in evidenza” afferma il Coordinatore

Comunale Avv. Alessandro Da Re.

“Stiamo lavorando a chiudere gli ultimi tasselli di una lista, che è

sostanzialmente pronta, in linea con quello che è l’essenza stessa del nostro

movimento politico: profili sostanzialmente tutti nuovi e competenti, quelli che

noi chiamiamo donne e uomini del fare, provenienti dal mondo dell’impresa,

delle professioni, delle associazioni e del lavoro dipendente e che siano in

grado di raccogliere le esigenze del territorio.

Intendiamo inoltre contribuire attivamente e fattivamente alla futura

amministrazione Ciriani con idee e proposte sui temi concreti che da sempre

hanno caratterizzato il nostro movimento: si pensi solo all’implementazione

della legge SviluppoImpresa del nostro Assessore Regionale Sergio Bini ad

esempio in materia di commercio, turismo, economia e servizi ovvero di

digitalizzazione e semplificazione. Pensiamo poi anche a proposte sui

giovani, compreso scuole ed università, sulle famiglie, sul mondo sommerso

della disabilità e sulla sicurezza, coinvolgendo ulteriormente il mondo del

volontariato.

Ma c’è un punto che è assolutamente qualificante rispetto a ciò che vogliamo

rappresentare nell’ambito della coalizione: Pordenone deve divenire il punto

di riferimento di tutto il territorio provinciale a tuti i livelli e l’Amministrazione –

grazie anche alle capacità del Sindaco Alessandro Ciriani, il supporto da una

Giunta di qualità e con un grande lavoro di coinvolgimento e sinergia – deve

far assumere alla Città il ruolo di capofila della Destra Tagliamento su tutte le

grandi questioni strategiche, dalle infrastrutture all’economia ,al turismo , ecc.

Pordenone insomma è e deve essere e deve tornare ad essere il Capoluogo

di Provincia”.

Da Re conferma poi che non si candiderà: “Anche questa è una scelta

assolutamente in linea con l’essenza stessa di Progetto FVG: noi miriamo a

far crescere un gruppo il più ampio possibile di persone nuove: spazio quindi

a chi ha voglia di impegnarsi per la cosa pubblica !”

“A Pordenone, così come in tanti altri comuni, sta nascendo un gruppo molto

numeroso, variegato ed interessante – commenta la Coordinatrice Provinciale

Avv. Elisa Palù – e la scelta di puntare su profili nuovi conferma la vocazione

di Progetto FVG, che è ormai la più importante aggregazione civica della

nostra regione, a rappresentare il punto di riferimento in regione di tutta l’area

moderata, liberale, laica e civica del centrodestra.

Non escludiamo peraltro di collaborare con le forze a noi più affini, come

peraltro già avviene ad esempio con Autonomia Responsabile in Consiglio regionale.