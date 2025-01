Promozione Palazzo del Fumetto e Mostra del Disco

PORDENONE – Sabato 25 e domenica 26 gennaio, il Palazzo del Fumetto e la Mostra Mercato del Disco dell’usato e da collezione, presso la Fiera di Pordenone, collaborano per offrire un’esperienza culturale dedicata alla musica, al collezionismo e alla nona Arte.

Presentando il biglietto della Mostra Mercato del Disco al Palazzo del Fumetto, si potrà accedere con una riduzione speciale a tutte le esposizioni attualmente in corso: la mostra Oltremari – Nuove traiettorie del Fumetto Arabo, Turismo A Fumetti: Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia. Gorizia e Nova Gorica, il Museo del Fumetto e la mostra Tre Allegri Ragazzi Morti EXPO.

E viceversa: chi visiterà il Palazzo del Fumetto avrà diritto a una riduzione per l’ingresso alla Mostra Mercato del Disco.

Con la Fiera di Pordenone e il Palazzo del Fumetto a pochi passi l’uno dall’altro, sarà facile e comodo vivere una giornata tra musica, fumetto e creatività, senza nemmeno spostare l’auto!

Biglietto ridotto della Mostra del Disco: euro 6,00 (intero 8,00)

25 – 26 GENNAIO 2025

FIERA DI PORDENONE

Padiglione 5 – ingresso Centrale

Viale Treviso 1, Pordenone

Orario continuato: 10.00 – 19.00

Biglietto ridotto del Palazzo del Fumetto: euro 9,00 (intero 12,00)

Viale Dante, 33 Pordenone

Orario continuato: 10.00 – 19.00

Per ottenere la riduzione, le date di emissione dei biglietti dovranno coincidere.

MOSTRA MERCATO DEL DISCO DI PORDENONE

Unica nel suo genere, per l’ultimo weekend di gennaio 2025 la Mostra del Disco di Pordenone si prepara all’edizione più grande di sempre a livello nazionale, con oltre 150 espositori da tutta la penisola ma anche da Germania, Olanda, Austria, Croazia, Slovenia, Svezia, e per la prima volta da Francia, Spagna e dal Regno Unito, contribuendo così a rafforzarne lo status di Fiera Internazionale.

MOSTRE AL PALAZZO DEL FUMETTO:

• Tre Allegri Ragazzi Morti EXPO. Fino al 9 marzo sarà possibile visitare la prima esposizione antologica della band mascherata per antonomasia, un viaggio nel mondo fantastico e visionario dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Curata da Paola Bristot, l’esposizione rappresenta un ritorno alle origini per il gruppo pordenonese formato dal cantante e frontman Davide Toffolo, dal bassista Enrico Molteni e dal batterista Luca Masseroni. Un omaggio alla città che li ha visti nascere e crescere professionalmente e che mai li ha dimenticati.

• Oltremari – Nuove traiettorie del fumetto arabo: un viaggio tra coste e culture, linguaggi e immaginari in grado di intrecciare tradizione e futuro con intense narrazioni disegnate. In mostra, i più rappresentativi fumettisti della scena indipendente provenienti dai Paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo.

• Turismo a Fumetti: celebra la Capitale europea della Cultura Gorizia e Nova Gorica il nuovo albo targato Palazzo del Fumetto dal titolo “Le incredibili avventure di Luca in Friuli Venezia Giulia”. La mostra raccoglie le tavole originali di questa nuova storia.

• Esposizione permanente: un percorso sulla storia del fumetto attraverso i suoi formati da fruire in modo attivo ed esperienziale, suddiviso in 20 sezioni. Il museo ospita tavole originali dei più famosi fumettisti di tutti i tempi, pubblicazioni storiche e rare, oggetti, memorabilia e filmati da tutto il mondo.