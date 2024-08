Proseguono lavori riqualificazione rete fognaria

PORDENONE – Proseguono i lavori di riqualificazione della rete fognaria a Pordenone, un’imponente opera di salvaguardia ambientale affidata a Hydrogea per 5 milioni di euro, che interessa diversi tratti della città, da via Rivierasca a via Revedole fino a via Borgo Casoni e vie limitrofe nel quartiere di Torre.

Un maxi cantiere diviso in 3 lotti e dinamico, in quanto interesserà nel prossimo futuro altre vie della città.

L’obiettivo, come ricordato più volte, è quello di efficientare la rete fognaria riqualificandola, unendo la dorsale che da Torre porta al depuratore comunale.

Per ciò che riguarda il cantiere di via Riviera del Pordenone, viene confermato il cronoprogramma di fine lavori, con conseguente riapertura al traffico veicolare nei giorni precedenti l’inizio dell’anno scolastico.

In queste ultime settimane, il cantiere si concentrerà sull’attraversamento pedonale posto alla fine di via Rivierasca, in prossimità della rotonda di viale Martelli, e sulla posa dell’asfalto provvisorio che consentirà il transito del traffico veicolare durante i mesi di assestamento dell’infrastruttura fognaria appena realizzata.

Una volta terminata via Riviera del Pordenone, l’estensione della rete fognaria interesserà via San Marco nel tratto che unisce via Riviera del Pordenone a via Codafora.

La durata dei lavori di allacciamento con via Riviera del Pordenone e verso via Codafora (sublotto in partenza ad ottobre) sarà di circa 30 giorni.

In via San Marco, nel tratto interessato dal cantiere, verrà interdetto il traffico veicolare ma garantito quello pedonale.

In via Revedole, il cronoprogramma dei lavori, seppur prorogato di alcuni mesi a causa delle persistenti piogge primaverili, è confermato.

La riapertura al traffico veicolare è prevista per la fine di ottobre.

Durante le lavorazioni estive è emersa la necessità, non prevista, di sostituire la linea acquedottistica lungo via Revedole, risultata in cattivo stato. Hydrogea ha pertanto realizzato non solo la nuova fognatura, ma ha anche riqualificato la vetusta linea dell’acquedotto.

Le lavorazioni nel quartiere di Torre lungo l’asse di via Borgo Casoni non stanno registrando intoppi e il cronoprogramma è rispettato, con la previsione di fine lavori per la fine dell’anno.

Hydrogea confida di aprire il secondo sub lotto di Torre sud nei primi mesi del 2025.

Nella prima metà di settembre è previsto un ulteriore aggiornamento tra l’ufficio Viabilità del Comune di Pordenone, la Polizia locale e Hydrogea per valutare il proseguo del cantiere e il suo impatto viabilistico sulla città.

Dichiarazione congiunta del sindaco reggente Parigi e degli assessori Tirelli e Diomede:

«Ci rendiamo conto dei disagi che questi lavori comportano. Confidiamo però nella comprensione dei pordenonesi. Con tali interventi, infatti, continua la più grande opera di bonifica ambientale mai avviata in città. Stiamo parlando della posa di chilometri e chilometri di nuove fognature, di cui eravamo sprovvisti, che evitano che i liquami finiscano nei corsi d’acqua e nel nostro Noncello. È con opere di questo genere che rendiamo la città’ più green e meno inquinata».