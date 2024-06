Punti Verdi in partenza da lunedì 1° luglio

PORDENONE – ​Grazie al Comune di Pordenone e al contributo di Fondazione Friuli, anche quest’anno da lunedì 1° luglio, per quattro settimane, partono a Pordenone i Punti Verdi comunali destinati ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni che risiedono in città.

Ad ospitare le attività ludiche ed educative saranno ancora le scuole dell’infanzia di viale Libertà e via Fiamme Gialle, aperte dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

​

Afferma l’assessore all’istruzione Alberto Parigi: «Il servizio dei Punti Verdi comunali è sempre molto apprezzato poiché unisce qualità e tariffe basse. Infatti anche quest’anno abbiamo fatto in modo che non venissero aumentate, come del resto vale per tutti gli altri servizi dedicati alla scuola, quali lo scuolabus e le mense. Anche in questo modo offriamo il nostro supporto alle famiglie della città».