Quarto memorial Santin, il 20 novembre a Pordenone

PORDENONE – Il Pordenone rugby asd in collaborazione con la Fondazione Santin Giovanni, tornano ad organizzare dopo l’obbligato stop dovuto alla pandemia, il quarto memorial Santin, raggruppamento a quattro squadre di rugby old.

Il giorno 20 novembre 2021 sui campi del polisportivo di via Mantegna , dalle ore 17:00 si sfideranno in campo la squadra di casa, quei de ‘na volta, gli Urogalli storica squadra di Udine, le ombre rosse funambolica squadra padovana e i Corvarians squadra rappresentativa del comitato old rugby delle venezie (CORV).

A seguire terzo tempo in club house nel rispetto dei protocolli.

Il memorial Santin nasce dalla necessità del rugby pordenonese, di rendere omaggio all’uomo prima che all’imprenditore e al politico, che per primo diede un contributo essenziale allo sviluppo del movimento in città.

Fu proprio lui oltre quarant’anni fà a mettere a disposizione, di un gruppo di temerari guidati da Paolo Querini, il campo da calcio che al tempo si trovava vicino all’hotel e gli scantinati del hotel stesso come spogliatoi.

Senza questo suo lungimirante contributo, oggi difficilmente avremmo a Pordenone una struttura tra le più invidiate nel nord Italia, e in provincia non sarebbero nate tutte le altre società che si occupano di rugby a tutti i livelli.

Programma della giornata:

Ore 15:00 Arrivo al campo

Ore 15.30 Controllo documentazione

Ore 17.00 Inizio torneo (campi illuminati)

Ore 19.00 Premiazione e consegna gadget

Ore 19.30 Terzo tempo, Cena presso la Club House (specialità stinco)

ingresso in clubhouse consentito solo con greenpass