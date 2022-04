Questore dispone rimpatrio cittadino ghanese

PORDENONE – Nella giornata dello scorso martedì 26 aprile, il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto l’accompagnamento ed il collocamento di un 23enne cittadino ghanese presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma – Ponte Galeria, ove è stato condotto da agenti della Questura di Pordenone.

In particolare al cittadino ghanese, a seguito di un controllo effettuato da personale della Questura di Pordenone risultava non aver ottemperato al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Pordenone ai sensi dell’ art. 14 bis comma 5 Ter del Decreto Legislativo nr. 286/98).

Al termine degli approfondimenti effettuati dal personale dell’Ufficio Immigrazione, al 23enne cittadino ghanese, più volte deferito in stato di libertà perché inosservante alle normative sugli stranieri, è stato notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Pordenone e sussistendone i presupposti normativi è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma – Ponte Galiera, in attesa dell’effettivo rimpatrio.