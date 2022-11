Radioamatore 2 con Fotomercato, Games&Co e Io Creo

PORDENONE – L’atteso appuntamento con il mondo dell’elettronica di consumo, dell’informatica low cost e del materiale per radioamatori torna il 19 e 20 novembre alla Fiera di Pordenone. La 24^ edizione di Radioamatore 2 è attesissima dai numerosi appassionati in arrivo a Pordenone da tutta la Regione, dal Veneto Orientale e anche da Slovenia e Croazia.

Storicamente Fiera del Radioamatore 2 raccoglie un pubblico che supera i 20.000 ingressi e già circa 10.000 visitatori hanno acquistato il biglietto in prevendita a prezzo scontato nel sito della fiera (la promozione si è conclusa alla mezzanotte di venerdì).

8 padiglioni coinvolti, 2 km e mezzo di banchi espositivi, 250 aziende presenti, 5 eventi tematici delineano il percorso di Fiera del Radioamatore 2, tutto disponibile acquistando un solo biglietto.

Un’occasione di scambio e confronto tra collezionisti e appassionati unica nel panorama delle fiere italiane, il Mercatino del Radioamatore si tiene al padiglione 9.

Qui è possibile acquistare direttamente da privati collezionisti vecchie apparecchiature per radioamatori, pezzi di ricambio, antenne e componenti, vecchie radio, grammofoni e hi-fi di ogni epoca e stile.

Fotomercato, la grande mostra mercato dedicata agli appassionati del mondo della fotografia, porta in mostra al padiglione 8 apparecchi e materiali per fotografia digitale e analogica, libri fotografici, nonché apparecchiature e materiali per sala posa e camera oscura.

I padiglioni 5, 6, 7 sono dedicati al grande market di Radioamatore 2 che trasforma la Fiera di Pordenone in un grande outlet low-cost di materiale informatico ed elettronico con proposte tra nuovo ed usato per tutte le tasche.

Ovviamente smartphone, tablet, pc e dispositivi per riprodurre musica sono tra i prodotti più richiesti dai visitatori che vogliono comprare in fiera i regali di Natale risparmiando. Fiera del Radioamatore pone particolare attenzione anche al mondo del software libero, protagonista assoluto della Linux Arena al padiglione 5 realizzata in collaborazione con Pordenone Linux User Group.

Immancabile la presenza dell’Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Pordenone – con una propria area per incontri e confronti tra radioamatori nel padiglione 6. In crescita come numero di espositori e aree occupate già alla sua seconda edizione, Games & Co. la fiera del gioco, fumetto, fantasy e cosplay che occupa i padiglioni 2, 3 e 4 del quartiere fieristico.

Diverse le aree tematiche presenti: dai fumetti ai gadget, dai giochi di ruolo ai videogiochi, dalle action figures alle case editrici, gare cosplay e molto altro… Un grande palco arena ospiterà tantissimi eventi: concerti, workshop, giochi, quiz, sfilate, interviste, karaoke, ospiti famosi e una originalissima gara cosplay. Games&co. si avvia a diventare evento di riferimento nel Nordest per un pubblico eterogeneo di appassionati che spaziano dal fumetto al videogioco, dalle storie di Harry Potter alla scrittura elfica, dai giochi di ruolo ai manga giapponesi, dalle tecniche di combattimento del periodo rinascimentale, alle action figure fino alla cultura giapponese.

Grazie ad un accordo tra Pordenone Fiere e il PAFF, tutti i visitatori della Fiera Radioamatore 2 avranno accesso a prezzo ridotto alle mostre dedicate a Tony Wolf e Will Eisner allestite al Palazzo del Fumetto di Pordenone (basterà conservare il ticket della fiera e il volantino distribuito all’ingresso).

Completa l’offerta di questo weekend da record alla Fiera di Pordenone la mostra mercato Io Creo dedicata agli hobby creativi.

Sono quasi 60 gli espositori al Padiglione 1, ingresso sud, tra i quali fare shopping per realizzare oggetti ed accessori con feltro, tessuti, perline, colori, carte, lana, pizzi, timbri ecc o perfezionare le tecniche di decoupage, scrapbooking, bijoux, punto croce, patchwork e quilting, ceramica, cucito creativo,shabby, ricamo, cake design, stencil, cartonage, lavorazione artistica, country painting, stamping e molto altro ancora.

Gli organizzatori hanno preparato un’offerta congiunta per coloro che desiderano visitare entrambe le manifestazioni. Esibendo il biglietto di Radioamatore 2 è possibile entrare a Io Creo a prezzo ridotto e viceversa.

Fiera del Radioamatore 2 e Games & Co.

19 e 20 novembre 2022, Fiera di Pordenone

Sabato: dalle 9.00 alle 18.30 Domenica: dalle 9.00 alle 18.00

www.radioamatore2.it

www.gamesandco.net

Io Creo

18, 19 e 20 Novembre 2022 Fiera di Pordenone Padiglione 1 ingresso SUD

Orario: 9:30 – 18.30

www.io-creo.it