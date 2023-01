Rally, Martinis e Boi (MRC Sport) sul podio del campionato ACI Fvg 2022

BRUGNERA – Due portacolori della MRC Sport di Brugnera sul podio del 40esimo campionato Aci Sport Friuli Venezia Giulia. La competizione si è svolta anche nel 2022 sotto l’egida della Delegazione Regionale Aci con la collaborazione e il patrocinio degli Automobile Club provinciali e dei rispettivi fiduciari.

Il Campionato è riservato a tutti coloro che sono in possesso della licenza ACI Sport di conduttore valida per l’anno 2022, residenti in Friuli Venezia Giulia e con licenza rinnovata o rilasciata da un Automobile Club del Friuli Venezia Giulia. La classifica piloti, che tiene conto dei risultati di tutte le gare della stagione, ha premiato con il primo posto il driver della scuderia liventina, Fabrizio Martinis, che ha preceduto Dimitri Cortese della Motorin Motion e Alessandro Cepek della Gorizia Corse. Tra i navigatori si è piazzata seconda Valentina Boi, anch’essa tesserata MRC Sport e spesso sul sedile di destra della vettura guidata dal “Finnico” Martinis, giunta alle spalle di Denis Piceno e davanti allo stesso Martinis