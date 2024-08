Rally Piancavallo 2024: lo spettacolo è assicurato

PORDENONE – 128 gli equipaggi al via del tradizionale appuntamento con gli asfalti pordenonesi in programma venerdì 30 e sabato 31 agosto: due elenchi degli iscritti che rappresentano una garanzia assoluta di spettacolo e battaglie fino all’ultimo respiro.

I 90 chilometri di prove speciali tra le valli pordenonesi ed una partecipazione di altissimo livello costituiscono gli ingredienti ideali per rendere indimenticabile anche l’edizione numero 37 del Rally Piancavallo. Ben 95 gli iscritti alla gara moderna, sesta tappa del Trofeo Italiano Rally valida anche per la Coppa Rally di Zona, dove spicca il terzetto composto da Testa, Pinzano e Perdersoli, rispettivamente su Fabia Rally2, Polo Rally 2 e DS3 WRC, in quest’ordine nella classifica provvisoria del campionato.

Poi una nutrita schiera di outsider, a partire da Fontana e Babuin, entrambi su WRC, Aragno e Bianco su Skoda e la ricca rappresentanza di equipaggi regionali, a bordo delle performanti Rally2, che non vorrà di certo lasciare nulla di intentato per dire la propria nella prestigiosa gara di casa e magari puntare alla conquista di un posto per la finale del CRZ al Rally della Lanterna. E, trattandosi dell’ultima delle gare della Coppa, anche nelle altre classi, dove si segnalano ben 19 vetture nella Rally4 e 13 nella Rally5, la lotta sarà infuocata.

Nello storico, dove la validità per il Trofeo Rally di Zona ha attirato 33 equipaggi brilla il ritorno a Piancavallo di Franco Cunico e Gigi Pirollo su una Porsche 911 SC a 28 anni di distanza dall’ultima vittoria in terra pordenonese. Ma la lista prosegue con una platea di nomi e vetture che regaleranno sicuramente grandi emozioni: da Bianco e Lovisetto a bordo delle BMW M3, a Bonaso con la 037, a Prosdocimo sulla Subaru Legacy, a Costenaro con la Sierra Cosworth.

Corposa anche la partecipazione straniera, con ben 5 equipaggi provenienti dalla Germania, due da Turchia, Austria e Repubblica Ceca ed uno dall’Ungheria.

Accensione dei motori la mattina di venerdì 30 agosto con lo Shakedown a Piancavallo e start ufficiale da Piazza Duomo ad Aviano alle 15.30. Otto le Prove in programma, tra cui vanno segnalate la Super Special Stage a Piancavallo in notturna di venerdì e la Pradis Grotte, l’ultimo tratto cronometrato di sabato 31 agosto prima di raggiungere Maniago per il palco di arrivo, da quasi 25 chilometri.

Ricchissimo il programma di dirette live, grazie alla collaborazione con Aci Sport TV e Rally Dreamer, che garantirà una copertura senza precedenti, riuscendo a trasmettere la quasi totalità delle Prove Speciali oltre allo Shakedown e ai momenti del Riordino, del Parco Assistenza e del podio in Piazza Italia.