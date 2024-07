Rete fognaria sulla Rivierasca: abbonamento GSM agevolato per residenti e attività

PORDENONE – Come negli altri cantieri cittadini che comportano difficoltà di accesso con l’auto alle proprietà private residenziali e commerciali, l’Amministrazione comunale di Pordenone si è attivata con GSM per consentire ai cittadini di poter usufruire di un parcheggio in struttura a prezzo agevolato.

​

Considerato che la 2° fase dei lavori di collegamento alla rete fognaria in via Riviera del Pordenone precluderà l’accesso ad alcune abitazioni e attività commerciali, ai residenti e ai gestori di quei negozi sarà possibile avere un abbonamento mensile al parcheggio Rivierasca con prezzo agevolato di 10 euro/mese. L’abbonamento coprirà il periodo di chiusura del tratto interessato ai lavori e decorrerà da 2-3 giorni prima della chiusura, per un mese intero.

Si prevede che i lavori della 2° fase si concludano entro quell’arco temporale, pertanto l’abbonamento mensile andrà a coprire tale disagio.

​

Per consentire ai soggetti interessati di attivarsi e acquistare da GSM l’abbonamento agevolato, verrà data tempestiva comunicazione sulla data di inizio dei lavori di questa 2° fase.

​«L’Amministrazione – confida l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – è consapevole che i cantieri stradali di asfaltatura e collegamento alla rete fognaria rappresentano un grande disagio per i cittadini che abitano le vie interessate e, più in generale, per l’intera popolazione. Questi però sono cantieri necessari per consentire a Pordenone di avere strade sicure ed esteticamente belle, e soprattutto di poter contare su sottoservizi (come le fognature) di grande impatto ambientale ed ecologico.

Una città che è molto sensibile al tema green apprezzerà di certo lo sforzo dell’Amministrazione sull’implementazione dell’infrastruttura fognaria e saprà essere paziente di fronte ai disagi che questi lavori comportano. Confidiamo – conclude la Diomede – che il tempo sia clemente per consentire a Hydrogea di procedere nei lavori con puntualità, così da poter riaprire le strade il prima possibile, causando il minor disagio a tutti i cittadini».

​