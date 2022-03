Richard Galiazzo si fa largo nel mondo dei rally con i colori della MRC Sport

BRUGNERA – E’ il nuovo virgulto della MRC Sport, una scuderia da sempre vocata a lanciare giovani e talentuosi piloti nel firmamento del motorsport. Richard Galiazzo (nella foto), classe 2000, padovano, quel mondo lo respira da quando era in fasce. E’ figlio, infatti, di Massimiliano, noto preparatore di auto da corsa. Lui stesso lavora nell’azienda di famiglia e nel tempo libero si dedica ai rally, dove ha dimostrato fin da subito grandi potenzialità. “E’ una persona semplice, con i piedi per terra – dice di lui Giacomo De Luca, il presidente di MRC Sport – ma le doti alla guida non gli mancano di sicuro. Quest’anno farà la Coppa di III Zona con Peugeot 106 di famiglia e siamo tutti certi che si farà onore”.

In effetti Richard è reduce dalla bella prestazione alla 18esima edizione del Benacus Rally, gara valida, appunto, per la Coppa Rally Zona III, da sempre una delle gare più amate dai piloti per il suo percorso molto tecnico e selettivo, ma al contempo in grado di esaltare le doti di guida. La competizione aveva come epicentro il comune di Caprino Veronese, sulle sponde del lago di Garda.320,58 i chilometri di gara, di cui 65,68 di tratti cronometrati, distribuiti su 7 prove speciali.

Galiazzo Junior, alla sua terza gara “vera”, dopo qualche passaggio in prove minori, è arrivato 31esimo in classifica assoluta, nono di gruppo RC4N e primo di classe A6. Con lui, sul sedile di destra della Peugeot 106, c’era l’esperto Manuel Lazzer. “Contentissimi – è stata la sua chiosa – la gara è andata molto bene, siamo partiti subito forte prendendo subito il primo posto di classe e tenendolo fino alla fine. Era anche la prima gara di zona 3 e abbiamo preso un bel po’ di punti. Insomma, un bilancio più che positivo”.