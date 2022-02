“Robotica, intrusa gradita!”, al via corso organizzato da associazione Tarakos Aps

PORDENONE – Questa settimana è stato inaugurato il corso: “Robotica, intrusa gradita!” organizzato dall’associazione Tarakos Aps a Pravisdomini ed a Pasiano di Pordenone alla presenza degli organizzatori , Morena Caser e Ruth Stella Tovar di Tarakos Aps, e i partner del progetto, per il comune di Pravisdomini Sindaco Davide Andretta e l’assessore alla cultura Stefania Vecchies e per il Comune di Pasiano di Pordenone l’assessore Marta Amadio e il vicesindaco Astrid Presotto oltre a Silvia Martin dei Servizi sociali dell’AmbitoVIVO, Mauro Verona della BCC Sile Meduna e Gianni Zanette del Maggio Pasianese .

Il progetto è risultato tra i vincitori del Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari (Legge regionale 11/2006, articolo 18 e Regolamento regionale n. 0198/2011) della Regione Friuli Venezia Giulia. Con DGR n. 1759 del 20 novembre 2020 la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ha delegato l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Welfare di Comunità alla gestione della quinta edizione del Bando.

L’ associazione Tarakos ha così potuto organizzare questo corso di 16 incontri in ogni comune che consentirà ad alunni delle Scuole Secondarie di primo grado di Pravisdomini e Chions e alle loro famiglie di poter apprendere le potenzialità del digitale, l’uso consapevole e creativo dei nuovi dispositivi attraverso un approccio fruttuoso alla gestione del tempo e delle loro attività, diverso da quello passivo e inconsapevole sperimentato solitamente con i videogiochi, la televisione, il cellulare e di sviluppare competenze.

Tra gli obiettivi del bando c’è anche la promozione dei legami famigliari e per questo alcuni incontri vedranno il coinvolgimento anche dei genitori che accompagneranno i figli lungo questo percorso di formazione del pensiero computazionale, programmazione e creatività digitale, fondamentali per promuovere paradigmi emergenti e per evolvere in modo costruttivo i nuclei familiari stessi.

Dopo i saluti la parola è passata alla docente Laura Tesolin di Atelier 3D di Pordenone scelta dall’associazione Tarakos per la consolidata esperienza in questo ambito che ha presentato gli argomenti che si affronteranno Cittadinanza Digitale, Coding by gaming – Programmazione con Micro:bit, Programmazione con robot mBot: attività di robotica educativa, Disegno digitale in 3D e Stampa 3D.

I 20 corsisti, di cui il 20% ragazzine, che hanno aderito al progetto erano presenti a questi incontri ed hanno cominciato ad entrare nel vivo del progetto con i famigliari presenti partendo dalla Cittadinanza Digitale e in particolare dai loro interessi e dall’uso quotidiano dei social.

Partner del progetto sono anche la Parrocchia e l’Istituto Comprensivi di Chions- Pravisdomini che hanno diffuso le informazioni del corso gratuito per i partecipanti.

Gli sviluppi del laboratorio potranno essere seguiti sui canali social dell’associazione Tarakos APS FB ed Instagram [email protected] 340.6730473