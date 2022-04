Rotary Club Pn Alto Livenza, parte secondo tir aiuti Ucraina

PORDENONE – Grazie all’impegno dei Rotariani Pordenonesi, il Rotary Club Pordenone Alto Livenza, con suo il presidente Giorgio Amadio, ha completato il secondo carico da inviare in Ucraina.

Nel capannone messo a disposizione dal socio Ruben Palazzetti, un grosso carico è stato raccolto ed inscatolato con aiuti portati dai soci dei vari club :Inner Wheel, Soroptimist, Fidapa, Panathlon, Lady Avventura e dei due Rotary pordenonesi.

Il camion si è poi spostato al Vivo di Pordenone dove sono stati acquistati beni primari di consumo chiesti dall’organizzazione umanitaria in Ucraina ,coordinata dalla socia Carla Panizzi.

Un ringraziamento particolare dal Presidente Amadio va al negozio Sorelle Ramonda di Fontanafredda, al Discount MD di San Vito e al Vivo per l’aiuto concreto offerto.

Anche le socie Lady Avventura hanno contribuito acquistando l’acqua minerale, bene prezioso per la popolazione Ucraina.

Il grande Tir ha proseguito la sua strada verso San Donà per completare il carico per poi partire domani per i territori di guerra.

Un aiuto concreto per dimostrare solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite da questa terribile guerra.