Salvador Gandino, Aspettando il Concorso il 12 settembre

PORDENONE – Lunedì 12 Settembre alle ore 20.45, al Ridotto del Teatro “Giuseppe Verdi” di Pordenone, si terrà il primo appuntamento della rassegna Aspettando il Concorso organizzata dall’ Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” APS.

Protagonista della serata sarà il cornista Francesco Mattioli, vincitore del Secondo Premio e del Premio del Pubblico al Concorso Internazionale “Città di Porcia” 2021, accompagnato dal Quintetto d’archi “Arrigoni” formato da Anna Apollonio e Cinzia Jin ai violini, Matteo Canella, viola, Federico Covre, violoncello, Alessandro Bizzarro al contrabbasso con la collaborazione di Domenico Mason, viola.

Il concerto proporrà musiche di L.F. Dauprat, L. Sinigaglia e W.A. Mozart.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Per info 0434 590356, [email protected]

CURRICULUM VITAE

Francesco Mattioli intraprende lo studio del corno sotto la guida del Maestro Marco Venturi e all’età di sedici anni si diploma con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone nella classe del Maestro Mauro Verdozzi. Prosegue gli studi presso la Scuola di Musica di Fiesole nella classe del Maestro Guido Corti, entrando a far parte anche dell’Orchestra Giovanile Italiana, dell’Orchestra Giovanile Europea (EUYO) e dell’Orchestra del Festival di Verbier. Successivamente si è perfezionato presso la Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) conseguendo nel 2018 un Master in Alto Perfezionamento Orchestrale sotto la guida del Maestro Radovan Vlatkovic.

Ha collaborato in qualità di primo corno con orchestre di massimo prestigio, tra le quali la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, la Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

Già primo corno presso l’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli dal 2019, nel 2022 vince il concorso per primo corno presso l’OSN-Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

In aggiunta all’attività in orchestra si dedica con passione al repertorio solistico e cameristico, suona stabilmente in duo con il pianista Gesualdo Coggi ed è risultato vincitore di diversi concorsi solistici internazionali, tra i quali il Secondo Premio al Concorso di Porcia 2021 e il Primo Premio al “Gianni Bergamo” di Lugano nel 2021.