Salvador Gandino, “Aspettando il Concorso” il 26

PORDENONE – Sabato 26 Ottobre si terrà il secondo concerto della rassegna “Aspettando il Concorso…”, alle 18.00 sul Palcoscenico del Teatro “G.Verdi” di Pordenone, con protagonista il Brass Ensemble del Conservatorio “J.Tomadini” di Udine.

Un Ensemble di strumenti musicali della famiglia degli Ottoni, che si pone l’obiettivo di divulgare un repertorio di inconsueto ascolto, composto da docenti e discenti del Conservatorio statale di Musica “Jacopo Tomadini” di Udine. Attività collaterale ma non secondaria per una categoria di strumenti che nell’insieme in sezione oppure in ensemble trova gran parte dell’impiego professionale, sia in orchestra che in formazioni come quella dell’ascolto in questa occasione. L’ensemble ha già tenuto concerti a Pordenone, Villesse (Go), Palmanova (Ud), Gorizia, Udine, Conegliano (Tv).

Direttore: Sergio Bernetti

Trombe: prof. Carlo Beltrami, Cristiano Brusini, Sara Miani, Edoardo Cudiz, Laura Michelazzi

Tromboni: prof. Giulio Dreosto, Marco Colombo, Maksim Turovets, Alessia Perosa, Dorothea Maran, Jacopo Tuttino

Corni: Elisabetta Mesaglio, Lorenzo Pighin

Bassotuba: prof. Alessandro Ballarin

Percussioni: Simone Grassi

Il 34° Concorso Internazionale “Città di Porcia”, dedicato quest’anno alla tromba, promosso dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” e fra i più importanti al mondo dedicato agli ottoni, si svolgerà dal 4 al 9 Novembre e le prove saranno aperte gratuitamente al pubblico. Per la Serata Finale di Sabato 9 Novembre 2024 la prevendita è disponibile presso la Biglietteria del Teatro “G.Verdi” di Pordenone.

Lunedì 28 Ottobre alle ore 11.00, al Teatro “G.Verdi” di Pordenone, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del Concorso.

Per informazioni, contattare l’Associazione al numero 0434 590356.