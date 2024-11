Settimana contro la violenza sulle donne, il calendario

PORDENONE – Un calendario di iniziative dedicate al tema della violenza maschile sulle donne realizzato dal Protocollo dei 50 Comuni per la parità di genere. La Loggia del Municipio sarà illuminata di rosso lunedì 25 novembre in memoria di tutte le donne uccise per mano di un uomo.

Anche quest’anno il Comune di Pordenone ha coordinato e predisposto un calendario ricco di iniziative diffuse su tutto il territorio con spettacoli, incontri, concorsi, convegni, mostre, presentazioni di libri, percorsi formativi, installazioni artistiche, grazie alla partecipazione di tantissime associazioni ed enti come la Commissione Pari Opportunità Comunale, la Commissione Regionale Pari Opportunità, le Commissioni Pari Opportunità del territorio, Carta di Pordenone, Voce Donna, Consigliera di parità, In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone, Comitato Pari Opportunità Ordine degli Avvocati, Circolo della Stampa Pordenone, Soroptimist, Fidapa, Cinemazero, Cisl, Ascom Confcommercio – Terziario Donna e tanti altri.

Le iniziative puntano a utilizzare diversi linguaggi culturali ed espressivi per declinare il tema della violenza nelle sue molteplici dimensioni, raggiungere e coinvolgere fasce sempre più ampie di popolazione e promuovere un cambio culturale profondo attraverso azioni concrete.

“La violenza sulle donne – ha rilevato l’assessora comunale alle Pari Opportunità Guglielmina Cucci, alla presentazione della nona Settimana contro la violenza sulle donne – è un fenomeno sistemico e strutturale col quale dobbiamo fare i conti ogni anno e che, nelle sue diverse forme per molte/troppe donne rappresenta purtroppo la quotidianità. A Pordenone da tempo avviamo avviato un lavoro di rete che da sperimentale si è consolidata diventando strutturale, contribuendo a creare quello che si sta muovendo sul territorio e di cui il calendario di eventi che presentiamo oggi è lo specchio.

Usiamo i diversi linguaggi dell’arte, del teatro, della scrittura, della musica per parlare alla cittadinanza, mentre il dialogo e il confronto tra gli stakeholder sono continui e costanti: Istituzioni, Forze dell’ordine, Azienda Sanitaria, Servizi Sociali, Associazioni, categorie, mondo della scuola. Uniti contro la violenza maschile sulle donne come recita il nostro slogan. L’impegno è di tutti ed è trasversale e multidisciplinare. E soprattutto non si ferma mai e si rinnova grazie anche al coinvolgimento delle giovani generazioni”.

Il calendario degli appuntamenti, consultabile in questo sito, è in continuo aggiornamento.