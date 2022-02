Sollevamento pesi, la Federazione punta su Pordenone ed i suoi giovani

PORDENONE – Un’altra nidiata di virgulti pordenonesi è sotto la lente dei tecnici federali. La Pesistica Pordenone sabato 26 febbraio ha ospitato gli atleti del Friuli Venezia Giulia, appartenenti alle classi dal 2003 al 2010, che sono stati valutati dai talent scout della Federpesi, Marco Di Marzio e Alessandro Brunello, per un possibile inserimento nei programmi azzurri in vista dei prossimi impegni internazionali. La parte del leone l’hanno fatta proprio gli atleti di casa, tra i quali ci sono 8 nominativi, già inseriti nel progetto del Centro Federale Nazionale, attivo proprio nella palestra del PalaCrisafulli. In pratica la Federazione ha deciso di investire su questo gruppo mettendo a disposizione tecnici a tempo pieno, fisioterapia e altri benefit. Di questi, tre sono in fase di valutazione, mentre cinque sono già effettivi. Si tratta di Tommaso Protani, già campione europeo Under 15 nella passata stagione, Paride Dragna, Martina Bomben, Lisa Lotti e Sara Dal Bo’. Quest’ultima, classe 2009, ha iniziato l’agonismo quest’anno, dopo due anni di apprendistato, ma ha già fatto registrare dei personali che potrebbero valerle la convocazione per gli Europei Under 15, in programma a settembre (in origine a Kazan, in Russia, ma la sede verrà ora sostituita).

Nel frattempo continua l’opera di proselitismo nelle scuole del territorio da parte dei tecnici della Pesistica Pordenone, il maestro Dino Marcuz e Luigi Grando (nella foto), coadiuvati anche da Mirko Zanni, il campionissimo di Cordenons, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020. “Pur con i ritardi dovuti alla pandemia – spiega Luigi Grando – abbiamo ripreso la collaborazione con le scuole. Ora siamo presenti negli istituti “Pasolini” di Rorai Grande, Centro Storico e Pordenone Sud. Siamo sicuri che i risultati non tarderanno ad arrivare. Nel frattempo un ringraziamento va ai docenti di educazione fisica, Valentini, Stissi, Casoni, Gallini e Bertocco”.