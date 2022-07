Tagliapietra al Rally di Scorzé ancora una volta con i colori della MRC Sport

BRUGNERA – Un gradito ritorno tra le fila della MRC Sport di Brugnera. Dopo un lungo periodo sabbatico, nel quale è rimasto distante dal motorsport e dalle competizioni, Federico Tagliapietra è pronto per ritornare al volante di un’auto da rally e per cimentarsi nella disciplina che “divora” di passione lui stesso e la sua famiglia, a cominciare dal papà, Giuliano, che lo segue sempre nelle gare.

Originario di Jesolo, classe 1987, Tagliapietra è assente dall’agonismo dal 2016. Nel frattempo ha avuto due figli e si è dedicato al lavoro nell’azienda di famiglia, che produce serramenti in alluminio.

In passato ha corso nel Trofeo Mitsubishi Colt per poi passare alla Citroen DS3. Proprio con quest’ultima vettura ritornerà a correre il 5 e 6 agosto al Rally di Scorzè in compagnia del suo navigatore, Andrea Budoia.

L’obbiettivo per questa rentrée è quello di crollarsi di dosso un po’ di ruggine e, ovviamente, di ben figurare in una manifestazione di prestigio come la gara che si corre nel territorio della città metropolitana di Venezia.