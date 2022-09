Teatro Verdi, concerto inaugurale il 26 con Mahler Chamber Orchestra

PORDENONE – Apertura ufficiale della Stagione 2022/2023 del Teatro Verdi di Pordenone lunedì 26 settembre, con una serata-evento nel segno della grande musica per celebrare primi 100 anni del Teatro: alle 20.30 sul palco la Mahler Chamber Orchestra per un concerto inaugurale fuori abbonamento, una grande festa collettiva che vede protagonista un ensemble unico per struttura, prestigio e qualità esecutiva. L’Orchestra voluta da Claudio Abbado nel 1997 oggi costituita da 45 elementi provenienti da 20 nazioni diverse – è diretta per l’occasione dal celebre Maestro norvegese Leif Ove Andsnes, anche pianista solista.

Insieme saranno protagonisti di due concerti per pianoforte composti da Mozart negli anni 1785-1786 – che risultano esecutivamente le sue composizioni più impegnative – intrecciati con una delle più celebri sinfonie dello stesso periodo: il K482 e il K 491, a cui farà da perno la celebre Sinfonia detta Praga K 50.

Wolfgang Amadeus Mozart, fra i più grandi e amati compositori di tutti i tempi, costantemente in vetta alle classifiche di vendita alla pari delle grandi star del pop internazionale, farà da filo conduttore alla programmazione musicale di questa Stagione: oltre ad essere protagonista di tre concerti monografici (oltre a quello inaugurale, il concerto del 15 dicembre per la nuova edizione del Premio Pordenone Musica e, il 18 aprile, quando la celebre Camerata Salzburg, accompagnerà la violinista Janine Jansen e il suo Stradivari) ma anche perché Mozart, a tutt’oggi l’enfant prodige più celebre della storia della musica, è la figura emblematica di quello che rimane uno degli obiettivi più alti e strategici del Teatro Verdi: la valorizzazione dei giovani talenti.

In continuità con gli eventi celebrativi del Centenario, atteso anche l’arrivo a Pordenone a fine ottobre dello spettacolo culto del prodigioso artista Slava Polunin, grande mimo e clown di origine russa, considerato un vero poeta del pensiero e del gesto. Da mercoledì 26 a sabato 29 ottobre il Verdi ospita il suo celeberrimo Slava’s Snowshow, che, a trent’anni dal debutto, continua ad incantare il pubblico di tutte le età.

La nuova Stagione del Verdi di Pordenone presenta quaranta titoli per un totale di 55 repliche complessive, con un cartellone teatrale di Grandi Classici e Nuove Scritture – firmato dalla consulente Prosa Claudia Cannella – e la grande Musica portata al Verdi dal consulente musicale Maurizio Baglini. Sono aperte le prevendite dei biglietti e prosegue la campagna abbonamenti.