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Gli All Blacks Seven arrivano a Pordenone: un incontro tra cultura Maori e rugby

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Pordenone si prepara ad accogliere uno degli eventi più affascinanti del programma collaterale del GoGo7s Rugby. Mercoledì 3 giugno alle ore 18, presso il Chiostro della Biblioteca Civica di Piazza XX Settembre, si terrà infatti l’incontro “Dalla Nuova Zelanda a Pordenone: gli All Blacks Seven tra cultura Maori e rugby”, un appuntamento che porterà il pubblico alla scoperta delle tradizioni e dei valori che rendono unica la celebre nazionale neozelandese di rugby a sette.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del GoGo7s Rugby con il supporto del Comitato Regionale FIR Friuli Venezia Giulia, rappresenta un’occasione speciale per approfondire non soltanto gli aspetti sportivi legati agli All Blacks Seven, ma anche il forte legame che unisce il rugby alla cultura Maori, elemento identitario fondamentale della Nuova Zelanda.

Durante l’incontro saranno raccontate storie, tradizioni e valori che hanno contribuito a costruire il mito degli All Blacks, una delle squadre più iconiche dello sport mondiale. Dalla celebre haka ai principi di appartenenza, rispetto e comunità, il pubblico potrà intraprendere un viaggio culturale che va ben oltre il terreno di gioco.

L’evento si inserisce nel percorso di avvicinamento al GoGo7s, manifestazione che punta a coniugare sport, cultura e promozione del territorio, offrendo alla città di Pordenone appuntamenti di respiro internazionale. La presenza di rappresentanti del rugby neozelandese e il focus sulla cultura Maori confermano la volontà degli organizzatori di proporre momenti di approfondimento capaci di coinvolgere non solo gli appassionati di rugby, ma anche cittadini, studenti e curiosi interessati a conoscere realtà e tradizioni provenienti da altre parti del mondo.

L’incontro è a ingresso libero e rappresenta un’opportunità unica per avvicinarsi alla cultura della Nuova Zelanda attraverso il linguaggio universale dello sport, in un dialogo tra popoli e tradizioni che trova nel rugby uno straordinario strumento di condivisione e crescita.

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