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2 giugno Festa della Repubblica: programma e viabilità

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

​PORDENONE – Il 2 giugno si terranno le celebrazioni dell’80° Anniversario della Repubblica. Per ricordare questo importante momento, piazzale Ellero dei Mille ospiterà la tradizionale cerimonia militare con il seguente programma:
• 9.15 Schieramento del Picchetto d’Onore Interforze
• 9.30 Raduno di Autorità, Rappresentanze Militari, Associazioni Combattentistiche e d’Arma nonché della popolazione
• 9.33 Afflusso del Gonfalone della Provincia e del Comune di Pordenone
• 9.35 Onori al Ministro che, accompagnato dal Prefetto di Pordenone e dal Comandante della 132^ Brigata corazzata Ariete, passa in rassegna lo schieramento
• 9.40 Cerimonia dell’Alza Bandiera e inno Nazionale eseguito dalla Filarmonica Città di Pordenone
• 9.45 Onore ai Caduti e deposizione della corona al Monumento ai Caduti
• 9.50 Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del Prefetto
• 10.05 Deflusso del Gonfalone della Provincia e del Comune di Pordenone
• 10.10 Onore alla Massima Autorità che lascia il luogo della cerimonia
• 19.00 Cerimonia di Ammaina Bandiera

A seguire, in mattinata, l’evento proseguirà presso l’Auditorium Concordia in via Interna.

​Per consentire lo svolgimento della cerimonia, per martedì 2 giugno 2026 sono istituiti i seguenti provvedimenti: divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle 7.00 alle 12.00 e fino a termine necessità su ambo i lati di piazzale Ellero dei Mille, viale Trento e viale Trieste ambo i lati, nel tratto adiacente al lato Monumento ai caduti; e dalle 6.00 alle 14.00 e fino a termine necessità su tutti gli stalli di del parcheggio di fronte e a lato dell’Auditorium Concordia in via Interna.

​Inoltre è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli dalle 8.00 alle 11.00 e fino a termine necessità in piazzale Ellero dei Mille e viale Trieste. Dalle ore 8.00 al termine della Cerimonia in piazzale Ellero, verranno istituite tutte le deviazioni del traffico e altri divieti necessari, al fine di poter garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Il personale di Polizia Locale potrà comunque consentire il transito ai veicoli dei frontisti e residenti delle aree temporaneamente precluse alla circolazione. Infine è previsto il divieto di transito per tutti i veicoli dalle 6.00 alle 14.00 e fino a termine necessità, nel parcheggio antistante l’Auditorium Concordia in via Interna.

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