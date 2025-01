Teatro Verdi-Università Udine, protocollo per “Progetto montagna”

PORDENONE – La valorizzazione dell’ambiente montano pordenonese, la salvaguardia della natura e la lotta contro lo spopolamento e l’abbandono delle aree montane, così come il coinvolgimento della popolazione locale, in particolare delle giovani generazioni, in percorsi di sviluppo locale, lo studio e la sensibilizzazione su alcune tematiche portanti dell’oggi, come le conseguenze del cambiamento climatico: questi sono alcuni dei punti di forza al centro di una rinnovata sinergia che vede uniti l’Università degli Studi di Udine e il Teatro Verdi di Pordenone.

Già affiancati in questi anni in una proficua collaborazione in ambito musicale e culturale – che ha favorito la crescita qualitativa dell’offerta teatrale, ma anche la diffusione della conoscenza scientifica attraverso specifiche pubblicazioni – i due Enti hanno adesso sottoscritto un Protocollo d’Intesa che va a toccare diversi settori di interesse comune, dove spicca proprio la collaborazione sul Progetto Montagna, uno dei percorsi culturali di punta del Teatro pordenonese, avviato negli anni scorsi con il coinvolgimento di associazioni del territorio (Il Club Alpino Italiano in particolare), che ben si accorda con iniziative già in essere da parte dell’Università, che in questi anni ha svolto attività di ricerca e formative in rapporto al territorio montano nel suo “Officina Montagna”.

L’accordo – firmato nella mattinata di ieri dal Rettore dell’Università di Udine prof. Roberto Pinton e dal Presidente del Teatro Verdi Giovanni Lessio, presente il delegato dell’Ateneo al progetto Cantiere Friuli, prof. Mauro Pascolini – impegna i due Enti nella realizzazione di azioni comuni sul fronte dell’approfondimento e dello studio dei fenomeni ambientali e sociali che concernono le aree montane, attraverso l’organizzazione di incontri pubblici di approfondimento e momenti di studio dedicati. L’Università di Udine e il Teatro pordenonese, ciascuno con il proprio ruolo e secondo le proprie competenze, hanno voluto delineare un programma di collaborazione che possa portare vantaggi in termini di crescita sociale e culturale per l’intera comunità regionale, e pordenonese in particolare, sempre con l’obiettivo di coinvolgere i più ampi strati della popolazione.

«L’evento di sottoscrizione di questo importante Protocollo non ha rappresentato un momento squisitamente formale», spiega il Presidente Lessio. «Alla condivisione dei concetti e principi che ci uniscono sulla carta si è già dato immediato seguito con una prima valutazione delle iniziative concrete da intraprendere per dare visibilità ed efficacia all’accordo, a partire dalla prossima realizzazione di attività formative sui temi individuati, con una declinazione prettamente scientifica da parte dell’Università e in chiave culturale per quanto attiene il Teatro.

È stato valutato fondamentale per le parti arrivare al coinvolgimento delle realtà territoriali, a partire dalle Magnifiche Comunità Montane e le Amministrazioni Comunali, nonché di quelle attinenti al mondo dell’impresa, con particolare attenzione alle realtà cooperative. Si attiveranno, quindi, a breve specifici incontri con i referenti dell’ateneo friulano per individuare temi, tempi e modalità di attuazione della convenzione».

«Il Teatro Verdi di Pordenone è una realtà culturale importante per tutto il Friuli Venezia Giulia – ha sottolineato il rettore Roberto Pinton –. Grazie a questo accordo, che vede attivamente coinvolto il nostro progetto Cantiere Friuli, proseguiremo questa pluriennale e fruttuosa collaborazione e, in virtù anche delle sinergie avviate con comunità montane, enti locali e realtà associative, potremo mettere al servizio del territorio il nostro lavoro comune».