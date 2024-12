Tomasello (Pd) “Sanità non diventi campo di battaglia tra pezzi di maggioranza”

PORDENONE – “Esprimo forte preoccupazione per la scelta di concentrare in una stessa figura le cariche di direttore generale dell’ASFo e del CRO di Aviano. Non sono in discussione competenze professionali ma c’è il fondato timore che l’incarico congiunto e altre supposte ‘razionalizzazioni’ possano portare a un depotenziamento dell’istituto oncologico e quindi a un ulteriore penalizzazione per la sanità del Friuli occidentale. Chiediamo garanzie per il mantenimento dell’autonomia e dell’eccellenza dell’Irccs”.

E’ la richiesta del segretario del Partito democratico della Federazione di Pordenone Fausto Tomasello, appresa la notizia che al direttore dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale dovrebbe venire assegnato anche l’interim della direzione del Centro di riferimento oncologico di Aviano.

“Chiediamo che nella prossima riunione – precisa il segretario dem – la Giunta Fedriga prenda decisioni che non danneggino il Friuli occidentale e la sua punta di diamante in campo sanitario. La sanità non diventi un campo di battaglia su cui si misurano pezzi di maggioranza perché stiamo pagando già un prezzo troppo caro”.

“La possibile razionalizzazione di servizi tra l’ospedale e il CRO – spiega ancora Tomasello – potrebbe andare a discapito di quest’ultimo, e un suo depotenziamento avrebbe ripercussioni negative sui cittadini e sulla qualità della ricerca e dell’offerta sanitaria del territorio e nazionale”.