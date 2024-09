Ultima fase di lavori per il Sentiero delle operaie

PORDENONE – Durante l’ultima seduta di Giunta è stata approvata la fase conclusiva dei lavori di sistemazione del Sentiero delle operaie, grazie ad un aggiornamento del progetto iniziale che prevede un nuovo tracciato, meno impattante e realizzato in materiale compatibile con la naturalità del luogo.

Tra Ottocento e Novecento quel Sentiero veniva percorso quotidianamente dalle lavoratrici dell’ex cotonificio Amman di viale Martelli per raggiungere la fabbrica e ritornare a casa. Una perla che testimonia il passato industriale e manifatturiero di Pordenone che, dopo una lunga e delicata opera di bonifica vistasi indispensabile a causa della presenza di amianto e della grande quantità di rifiuti edili presenti nell’area – utilizzata per decenni come discarica – sarà recuperata e restituita alla città.

​Il Sentiero ha inizio accanto al Parco Baleno, nei pressi della rotonda di Borgomeduna, si immerge nel verde costeggiando l’argine del fiume Noncello e raggiunge la zona antistante la chiesa della Santissima. Ora si procederà a sistemare l’ultimo tratto di percorso, i cui lavori termineranno nei primi mesi del 2025. La rampa di accesso al Sentiero da viale Martelli, sarà realizzata invece già nelle prossime settimane.

​Nel frattempo, sono già state completate due opere integrate al progetto di riqualificazione dell’area circostante. Ci si riferisce alla sistemazione della rete fognaria e idrica di vicolo San Giuliano, ultimata nel mese di luglio, e al rinnovato parcheggio di via San Giuliano, sul quale è stato posato del calcestruzzo drenante realizzando ben 100 posti auto per sosta libera, che sarà riaperto nei prossimi giorni.

​Oltre a questi lavori, l’Amministrazione procede con varie manutenzioni in città. Da alcuni giorni infatti GEA Spa, società preposta alla manutenzione del verde cittadino, sta effettuando un nuovo giro di decespugliamento e sfalcio dei cigli stradali lungo le vie e le piazze di Pordenone. Il gran caldo di queste settimane ha fatto emergere la necessità di anticipare la tabella di marcia relativa alla manutenzione dei cigli delle strade e in alcuni giorni il lavoro sarà completato.