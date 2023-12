Un nuovo parco urbano con 400 alberi

PORDENONE – Grazie ad una partnership con AzzeroCO2 e alla strategica collaborazione con Hydrogea Spa, entro fine mese il patrimonio arboreo di Pordenone si arricchirà di altri 400 alberi, che andranno a sommarsi ai 75 già piantumati nell’ultimo mese dal Comune e dalle Scuole cittadine.

Gli alberi donati da AzzeroCO2, leader in Italia nelle attività di promozione di azioni finalizzate alla sostenibilità ambientale, saranno messi a dimora nell’area dei pozzi di Hydrogea, posta tra via Fornace e via Musile, un ambiente dove sussistono tutte le condizioni affinché nei prossimi anni possa svilupparsi una vera e propria “banca dell’albero” al servizio della città.

«La storica sinergia con AzzeroCO2, importante player nazionale nella sostenibilità ambientale, è forte e viva e la passione dimostrata per realizzare questo progetto ne è la prova.», spiega l’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli, che continua: «In totale, andremo a sfiorare le 500 piantumazioni in appena 2 mesi, cioè da quando è cominciato il periodo ideale per le piante.

Va sottolineato il fondamentale ruolo di Hydrogea che ha capito sin da subito l’alto valore ambientale dell’operazione, mettendo a disposizione i suoi terreni. Il ringraziamento è sincero perché in questa città abbiamo a che fare con un problema “positivo”, cioè di continua ricerca di terreni pubblici o, come in questo caso, messi a disposizione dalle partecipate, dove si possano effettuare nuove importanti piantumazioni.

Questo è segno che Pordenone è una città estremamente verde e il lavoro dell’Amministrazione sarà sempre nel senso di garantirle questo elevato e prezioso livello ambientale, dimostrato peraltro da tutte le classifiche nazionali sulla ecosostenibilità».

La decisione sulle nuove piantumazioni è stata presa con delibera esecutiva di Giunta, nella quale il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani intende proseguire con l’orientamento verso le tematiche della rigenerazione urbana diffusa, in concerto con uno degli obiettivi cruciali dell’Agenda 2030, al fine di rendere la città più sostenibile e di ridurre al massimo gli impatti ambientali, inquinanti, climalteranti, provvedendo a realizzare strategie per l’assorbimento delle emissioni di anidride carbonica.

Le 400 piante di prossima piantumazione nel terreno di circa un ettaro di proprietà comunale contribuiranno così alla mitigazione dell’impatto ambientale di CO2 sul territorio con un assorbimento fino a un valore medio di 150 kg/anno per albero, miglioreranno la qualità dell’aria, ridurranno la temperatura dell’aria e aumenteranno la biodiversità.