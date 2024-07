Vetrina Pn With Love con erbe officinali e arredi ecologici

PORDENONE – Erbe officinali della tradizione e arredamenti nel rispetto dell’ambiente: è davvero stimolante e suggestiva la Vetrina Pordenone With Love di luglio.

La Vetrina, che anche in questa occasione raddoppia, è un’iniziativa di TEF, la società consortile della CCIAA di Pordenone-Udine rivolta a stimolare e incentivare ogni attività tesa alla promozione e valorizzazione del territorio pordenonese, per rafforzarne la capacità economica: a esporre, infatti, nei locali camerali di corso Vittorio Emanuele, nei pressi del Municipio, sono Mobidea (dal 4 luglio), azienda di Fontanafredda che produce arredamenti nel rispetto dell’ambiente e, da sabato 6 luglio, il Consorzio Unione Erboristi.

Partiamo da Mobidea: si tratta di un’azienda specializzata nel lavorare il legno massiccio, che realizza prodotti ecologici su misura per i vari ambienti della casa e del settore contract. Nata nel 1970 dal fondatore Bruno, la nuova generazione con Nadia e Lino sta portando avanti il saper fare tramandato negli anni, con l’aggiunta di creatività ed innovazione: tutto questo ha permesso di realizzare prodotti unici nel loro genere a livello mondiale quali “comoletto” e “lux.”.

Mobidea, pertanto, è anche una “casa di design” che sforna prototipi per il settore contract internazionale. Nella vetrina è esposto il comoletto ambientato in una camera completa e delle cantinette porta vino, pezzi unici e design esclusivi con colori innovativi.

Quanto al Consorzio Unione Erboristi, associazione composta da laureati e diplomati che promuovono l’utilizzo delle erbe officinali, esporrà, da sabato 6 nei locali camerali, le erbe officinali della tradizione, ora riscoperte da importanti studi scientifici. “E’ una buona opportunità quella che ci viene offerta – sottolineano – e ci consentirà di far conoscere il frutto del corniolo, pianta comunissima nella nostra pedemontana, un tempo usata in vari modi dalla nostra gente ed ora dimenticata. Il suo frutto ha dimostrato avere un’importante attività antiossidante e di regolazione del metabolismo soprattutto della glicemia, così come confermato da studi scientifici. Dalle corniole, raccolte a mano e trasformate in estratto 4:1 abbiamo ottenuto gli integratori Corniole, Lipo Corniolo e Glico Corniolo, prodotti notificati al Ministero della Salute e distribuiti in Italia dalle erboristerie consorziate – a prezzi imposti”.

Il negozio, dove il Consorzio non eseguirà vendita diretta ma solo esposizione, resterà aperto – a partire dal 6 luglio e sino a fine mese – il martedì, giovedì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.