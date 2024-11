Viabilità: Amirante, nel 2026 cantiere su circonvallazione sud Pasiano

PORDENONE – “Con questa progettazione diamo concretezza ad un’opera sulla quale si discute da tempo, al termine di un percorso di concertazione con il territorio. È un intervento molto atteso dalla popolazione, i cui lavori potranno prendere il via nel 2026”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante presentando oggi a Pordenone il progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento lungo la Viabilità del Mobile che prevede una circonvallazione a sud all’abitato di Pasiano.

Alla presenza dei tecnici di Fvg Strade, del sindaco di Pasiano Marta Amadio e di alcuni componenti della locale giunta, l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha illustrato il progetto e descritto le tempistiche per l’avvio e il completamento dell’opera i cui costi complessivi si aggirano intorno ai 24

milioni di euro.

“Con l’approvazione del progetto definitivo e l’acquisizione dei pareri – ha detto Amirante – è stato superato lo scoglio più grande e restano altre procedure da completare, quali gli espropri e la produzione del progetto esecutivo. Tutto ciò è frutto di un percorso di ascolto e partecipazione, che ha visto l’Amministrazione regionale dialogare e cogliere gli spunti provenienti dal territorio, per arrivare alla redazione di un progetto condiviso. Intendiamo inoltre usare questa progettazione come esempio da riproporre in futuro per la realizzazione di altri bypass cittadini che consentano da un alto di portare il traffico pesante fuori dai centri abitati e, dall’altro, di migliorarne la scorrevolezza”. L’intervento complessivo ammonta a oltre 24 milioni di euro.

Sulle modalità di finanziamento dell’opera l’assessore ha precisato che “una quota dei fondi è già a disposizione ed ha consentito lo sviluppo di questa prima fase progettuale ma anche di coprire in parte la realizzazione dei lavori. In questo momento è in corso una ricognizione degli interventi in capo a Fvg strade per quantificare quali siano le risorse che si potrebbero liberare, e quindi a disposizione della società, in seguito ad altri lavori passati in secondo piano per volontà dei Comuni. Alla fine dell’iter della variante urbanistica e quindi con il progetto esecutivo potremo capire con esattezza quali siano le risorse necessarie per completare l’intervento, che andremo a stanziare nell’assestamento estivo”.

Infine le tempistiche: da quanto emerso nel corso della conferenza stampa, il 2025 servirà per completare la variante urbanistica e redigere il progetto esecutivo, mentre entro la fine del prossimo anno dovrà essere completata la gara europea con offerta migliorativa. Quindi nel 2026 dovrà essere aggiudicata l’opera e posata la prima pietra mentre, secondo le previsioni, l’intervento si dovrebbe concludere entro due anni e mezzo. Pertanto l’inaugurazione potrebbe avvenire nel 2029.

Le opere previste dal progetto definitivo prevedono un nuovo tracciato stradale della lunghezza complessiva di oltre 3,5 chilometri; l’intervento si inserisce all’interno dello schema di nuove viabilità della cosiddetta “Area del mobile” sancito con un accordo del 6 giugno 2006 tra Regione, Provincia di Pordenone e i Comuni di Fontanafredda, Sacile, Brugnera e Pasiano di Pordenone, con l’intento di potenziare, migliorare e adeguare la viabilità di raccordo con il sistema autostradale regionale.

Lungo il tracciato di progetto verranno costruite cinque rotatorie del diametro di 50 metri. In corrispondenza del fiume Fiume verrà realizzato un ponte ad unica campata con luce di 50 m e larghezza 14.7m. Dove necessario, saranno installate barriere di sicurezza stradali e fonoassorbenti. Come opere di mitigazione sono state previste aree di sistemazione del verde a margine strada con piantumazione di specie autoctone e la realizzazione di bacini di biofiltrazione.