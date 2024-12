Viale Marconi: oltre 30 attività economiche e apertura nuovo Centro ottico

PORDENONE – In viale Marconi è stato inaugurato quest’oggi, 7 dicembre, il Centro Ottico Regal, una nuova attività che segue di poche settimane l’apertura, nella stessa via, delle filiali di due banche, oltre ad una nuovissima palestra di Jiu jitsu brasiliano, inaugurata di recente.

Passeggiando sotto i portici si incontrano un negozio di alimentari, un centro acustico, un corniciaio, un’agenzia per colf e badanti, una di viaggi e una immobiliare, un punto di climatizzazione civile e industriale, un grande negozio di arredamento, un bar, una caffetteria, un bistrot, una camiceria, un atelier di robotica e attività digitali, le già ricordate due banche, uno studio filatelico e di numismatica, una storica osteria pordenonese, un negozio di progettazione di riscaldamento radiante, un centro assistenza caldaie, una famosa merceria cittadina, tre saloni di parrucchieri, una scuola di lingue, una sala gioco e scommesse, un centro estetico wellness, un negozio di abbigliamento e due ristoranti. Insomma, un ventaglio ricchissimo e diversificato di oltre 30 attività che animano la via.

“A fronte di queste nuove aperture – afferma il vicesindaco reggente Alberto Parigi – la narrazione catastrofica che qualcuno fa di Pordenone, e in particolare di viale Marconi, è smentita. È chiaro che in questi anni il commercio sta attraversando una crisi epocale, però possiamo affermare che nella nostra città tiene botta. Certamente alcuni negozi chiudono, ma c’è anche un forte turnover grazie al quale altri aprono, e questo non può che farci piacere. Parte del merito è anche dell’Amministrazione comunale e degli interventi che ha messo in campo”.

“Il Comune – sottolinea l’assessore al commercio Elena Ceolin – ha messo in campo diverse misure legate al commercio per cercare di renderlo ancora più attrattivo e per facilitare, per quanto possibile, l’apertura di nuove realtà. Mi congratulo per questa nuova attività che apre a Pordenone e che si aggiunge alle tante che fanno della nostra una città competitiva in cui, tra residenti e visitatori, si registra sempre un gran movimento di persone. Rivolgo un grosso in bocca al lupo all’Ottica Regal e invito i concittadini a fare una passeggiata in viale Marconi per conoscere le tante attività che animano questa strada”.

Tra le misure messe in campo dall’Amministrazione a favore del commercio vi sono leva fiscale, regolamento di Polizia Locale sul decoro urbano, diminuzione della tariffa di fascia alta dei parcheggi del centro, presenza di steward urbani, manifestazioni ed eventi che aumentano l’affluenza di persone in centro, concessione di dehor per 5 anni per dare maggiore sicurezza sugli investimenti, nonché accompagnamento degli imprenditori nel percorso di scelta e apertura di nuove attività commerciali.