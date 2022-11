Vicenda Kronospan: Agrusti “dalla Conferenza dei servizi un esito logico”

PORDENONE – «La conclusione della Conferenza dei servizi, che ha approvato le autorizzazioni per Silva – è il commento del Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti – rappresenta l’esito logico di un processo iniziato più di un anno fa. Confindustria Alto Adriatico esprime soddisfazione nel veder prevalere i giudizi tecnico-scientifici piuttosto che visioni oscurantiste e probabilmente non disinteressate, che hanno tentato invano di far apparire un’azienda tra le più green del nostro territorio, in una sorta di nuova Chernobyl».

«Confindustria Alto Adriatico si è mossa a sostegno delle ragioni dell’impresa, del territorio e del lavoro prevedendo la Kronospan oltre 200 nuovi posti di lavoro – e circa 210 milioni di euro di investimento – con risorse esclusivamente proprie. Ci resta solo una curiosità: al di là della buona fede di parte di coloro che si opponevano al progetto – ha concluso il Presidente – vorremmo conoscere chi ha tenuto le fila di un’operazione opaca che poco aveva a che fare con le ragioni dell’ambiente».