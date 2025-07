Comuni ricicloni: Pordenone si conferma ai vertici delle politiche ambientali italiane

PORDENONE – Anche quest’anno Legambiente premia il Comune e i cittadini di Pordenone con il titolo di “Comune riciclone”, confermando il trend positivo degli ultimi anni che fotografano una città sostenibile e attenta all’ambiente e certificando come la produzione pro capite di rifiuto secco urbano sia tra le più basse tra i capoluoghi italiani.

​

Inoltre, il CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) ha premiato GEA e il nostro Comune per la campagna di comunicazione realizzata tra il 2023 e il 2024 che, numeri alla mano, ha aumentato la qualità del rifiuto raccolto, attuando così strategie di facilitazione dell’economia circolare.

​Racconta l’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica Mattia Tirelli:

«Portando i saluti del sindaco Alessandro Basso e ringraziando GEA e il presidente Gianfranco Marino per lo sforzo profuso nell’attuazione del nuovo sistema di raccolta, ho ricordato che la bassa produzione di rifiuti pro capite è uno dei pilastri della sostenibilità, insieme ad un alto indice quantitativo di raccolta differenziata e all’aumento della qualità del conferito, quindi più idoneo ad essere valorizzato nella filiera del riciclo. A ciò – continua Tirelli – si aggiunge una tariffa che rimane tra le più basse tra quelle applicate nei capoluoghi italiani. Nella lotta all’abbandono dei rifiuti e al miglioramento della raccolta differenziata, risulta importante l’attività di educazione scolastica, di sensibilizzazione dei cittadini e di controllo, che stiamo rendendo sempre più capillari, anche attraverso l’ausilio della tecnologia».

​

I dati di Legambiente fotografano per la città un indice di 83,2% di raccolta differenziata e di 75 kg di secco residuo pro capite, che le permette di stazionare a pieno titolo tra i Comuni “Rifiuti free” in Italia, una vera capitale italiana della cultura del riciclo.

​I dati positivi confermati da Legambiente stimolano l’Amministrazione a limare le criticità che il sistema ancora presenta.

​«Sono dati che accolgo con grandissimo favore – dice il sindaco Alessandro Basso – e che dimostrano l’attenzione e la sensibilità dei pordenonesi verso l’ambiente. Per il domani è fondamentale mantenere questi livelli e sicuramente l’Amministrazione farà la sua parte in tal senso. Il futuro, inoltre, passerà attraverso nuovi investimenti infrastrutturali, a partire dal nuovo ecocentro di Pordenone che a breve sarà finanziato con 1 milione 800 mila euro, e per lo studio di sinergie aggregative tra gestori che vedranno la nostra città in prima linea nello scenario regionale, pronta ad essere ancora una volta protagonista».