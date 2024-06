“Violenza di genere: come chiedere aiuto?”. I medici partecipano al progetto di Voce Donna

PORDENONE – Pronta la seconda fase del progetto “Violenza di genere. Come chiedere aiuto?” curato da Voce Donna Pordenone con il sostegno di Ascom-Confcommercio, Fipe, Terziario Donna,

In Prima persona, L’Istrice, l’Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri, ASFO Friuli Occidentale ed il patrocinio del Comune di Pordenone-Assessorato alle Pari Opportunità,

Commissione di Pari Opportunità di Pordenone, Consigliera di Parità di Area Vasta,

L’iniziativa vede scendere in campo le categorie professionali pordenonesi nel prevenire la violenza di genere attraverso l’attività formativa e creando, una in fianco all’altra, un’ampia rete di consapevolezza diffusa.

Saranno i medici a guidare questa nuova fase dell’articolata iniziativa affiancandosi a Ascom-Confcommercio, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e Terziario Donna.

Infatti, nell’ambito del programma di Educazione continua in Medicina 2024, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pordenone ha promosso e organizzato l’evento formativo dal titolo “La violenza di genere: quali segnali premonitori?” che si terrà sabato 15 GIUGNO p.v., dalle ore 8.30 alle ore 13.00, all’Auditorium dell’Ordine “Antonino Cataldo” in Largo San Giovanni Bosco, n. 16 – Pordenone.

L’evento è accreditato professionalmente e sul tema porteranno le loro ampie competenze, Fabiana Nascimben, direttrice della Soc Medicina d’urgenza e Pronto soccorso degli ospedali di San Vito e Spilimbergo e Referente del Gav (Gruppo Antiviolenza di Asfo), Valentina Zamai, dirigente medico della SOC di Medicina Legale, Anna Campanile, operatrice del centro antiviolenza Voce Donna, Nicola Mannucci presidente di In Prima Persona-Uomini contro la violenza sulle donne, Patrizia Cicuto, responsabile del Consultorio di Sacile, Cinzia Monte della Divisione Polizia Anticrimine-Questura di Pordenone.

Nel frattempo, come prevede il progetto, oltre 500 pieghevoli con le informazioni necessarie per individuare nel territorio le principali realtà che possono portare aiuto e sostegno alle donne che subiscono violenza, sono stati distribuiti a Pordenone negli esercizi commerciali, bar, ristoranti, alberghi e altri luoghi sensibili.

I medici interessati a partecipare al corso formativo dovranno inviare conferma di adesione all’indirizzo e-mail: [email protected] entro il 12 giugno p.v.

Il progetto “Violenza di genere: come chiedere aiuto” si concluderà il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In quell’occasione sarà presentato un report finale che raccoglierà i dati e gli esiti delle diverse azioni messe in campo dalle categorie professionali coinvolte.

Per info 349 2991366.