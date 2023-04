21-23 aprile, a Valvasone Arzene prima tappa Borgo diVino in tour

VALVASONE – Il fine settimana 21, 22, 23 aprile segna la prima tappa di Borgo DiVino in Tour 2023, la kermesse del buon bere in 15 tappe tra I Borghi più Belli d’Italia. Un intero weekend dedicato ai migliori vini italiani.

Sarà Valvasone Arzene, in provincia di Pordenone nel cuore del Friuli Venezia Giulia, ad inaugurare la terza edizione di Borgo diVino in tour.

L’evento è organizzato da Borgo Antico Valvasone, che ha accolto con entusiasmo la proposta di Valica di realizzare il suo tour enogastronomico nel borgo castellano della Destra Tagliamento.

La manifestazione vede la collaborazione di “A Spasso per il Borgo APS”, il Consorzio Ecce Italia, il Comune di Valvasone e l’Associazione “l Borghi più belli d’Italia”, ente promotore dell’intero tour.

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 aprile in Piazza Castello vi aspetta un weekend di degustazioni dedicato ai vini territoriali della DOC Friuli, a cui si aggiungeranno le etichette di oltre 30 cantine provenienti da varie parti d’Italia come Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo e Campania.

Ad accompagnare le degustazioni, verrà allestita anche un’area gastronomica dove il pubblico potrà deliziarsi con piatti tipici locali e altre specialità dei Borghi più belli d’Italia.

L’evento

Borgo diVino in tour si svolgerà in Piazza Castello, nel cuore di Valvasone:

– Venerdì 21 aprile dalle 18.00 alle 23.00

– Sabato 22 aprile dalle 12.00 alle 23.00

– Domenica 23 aprile dalle 12.00 alle 22.00

In Piazza Castello verrà allestito un percorso di degustazione con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi. Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di € 18 comprensivo di 8 assaggi di vino e un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito https://borgodivino.it/valvasone-arzene/ oppure direttamente in loco.