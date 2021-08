Coltello in festa il 4 e 5 settembre: novità “golose” per l’edizione 2021

MANIAGO – Si avvia ai blocchi di partenza Coltello in festa, la kermesse internazionale più attesa e coinvolgente dedicata al mondo delle lame che quest’anno, eccezionalmente, coinvolgerà il centro storico e le vie più pittoresche di Maniago il 4 e 5 settembre.

Particolarmente denso il programma degli eventi dedicati non soltanto ai tantissimi appassionati delle lame in ogni loro possibile declinazione – coltelli, forbici, stappabottiglie, utensili per la cucina e l’estetica – ma anche a coloro che desiderano vivere in libertà a ritmo slow il territorio maniaghese, alla scoperta dell’artigianato locale e degli squisiti prodotti enogastronomici tipici della zona.

Naturalmente, attrazione di spicco saranno la grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi –22 le aziende aderenti – e la mostra dedicata alle lame d’autore con 18 artigiani custom, ma non mancheranno numerose nuove iniziative destinate a soddisfare i palati più diversi.

E a questo proposito, proprio di specialità enogastronomiche si parlerà – e cucinerà – ampiamente nel corso della manifestazione, a iniziare dai quattro showcooking in programma che si svolgeranno con la partecipazione “attiva” di Canal, noto influencer conosciuto per le sue memorabili incursioni in tutto il Nordest, che sarà presente a Coltello in festa durante tutta la giornata di sabato 4 settembre.

Ospiti della manifestazione saranno poi – domenica 5 settembre – gli arrotini della val Resia, che sveleranno al pubblico tutti i segreti del loro antichissimo mestiere tramandato da padre a figlio.

Musica, dimostrazioni con spade antiche e molto speciali – per aspiranti Jedi e non solo – laboratori per i bambini, percorsi in bicicletta e a piedi rappresenteranno altri immancabili appuntamenti di questa 17^ edizione della kermesse maniaghese e saranno svelati a breve. Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram di Coltello in Festa e sul sito https://museocoltelleriemaniago.it/coltello-in-festa/.

Si ricorda che in ottemperanza al Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021, l’accesso alle manifestazioni organizzate nell’ambito di Coltello in festa è consentito ai visitatori muniti di Green Pass. La certificazione verde COVID 19 sarà richiesta dagli organizzatori solo per accedere all’area degli eventi su prenotazione. Sono esonerati dall’obbligo gli espositori, gli operatori, chi risiede nel perimetro, chi accede per altre attività nel centro storico.