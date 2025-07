Campone, tanti eventi di qualità nell’estate 2025

CAMPONE – Varie sono le iniziative che, promosse da un gruppo di volontari, animeranno il borgo di Campone (Val Tramontina) tra la fine di luglio e la fine di agosto.

Sabato 26 luglio, ore 17.00, a Grisa verrà inaugurata la mostra “Omaggio a Grandville: l’uomo che fece parlare i fiori e gli animali”. Jean Ignace Isidore Gérard, detto Grandville, fu uno dei caricaturisti francesi più originali ed apprezzati del XIX secolo, raggiunse la fama nel 1829 con Les Métamorphoses du jour, 75 disegni di uomini con volti di animali, che gli permisero poi di collaborare con diverse riviste e giornali francesi, per i quali realizzò caricature politiche a sfondo umoristico-satirico.

La mostra, curata da Tiziano Cornacchia con la presentazione di Franca Benvenuti, sarà l’occasione per scoprire o riscoprire la figura di Grandville, artista che lo scrittore André Breton riconobbe come precursore del movimento surrealista.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile durante tutto il mese di agosto.

Nei primi due fine settimana di agosto (2/3 e 9/10) il cortile di Grisa ospiterà la seconda edizione di “Campone Borgo delle Cose Belle” curata da Adriana Vicentin.

Non mancherà, sempre in agosto, il classico appuntamento con i libri dedicato ai bambini e realizzato da Barbara Rovere, volontaria di Nati per leggere, e il laboratorio di attività manuali ideato per i piccoli lettori da Adriana Vicentin.

Domenica 10 agosto, sempre nel cortile di Grisa alle 17.30, ospiteremo la scrittrice Odette Copat che, in dialogo con la dott.ssa Elisabetta Zambon, presenterà il suo ultimo romanzo “Come si esprime un desiderio” (Bompiani).

Franca Benvenuti