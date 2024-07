A Barcis il mercato di Campagna Amica settimanale

BARCIS – La seconda tappa del tour regionale il “cibo giusto” ha visto come cornice il lago di Barcis. L’appuntamento è stato organizzato dalla federazione regionale Coldiretti Fvg e Campagna Amica con la collaborazione dell’Amministrazione comunale.

All’inaugurazione erano presenti tra gli altri il direttore di Coldiretti Antonio Bertolla, la responsabile regionale di Campagna Amica Vanessa Orlando, il sindaco di Barcis Claudio Traina con l’assessore Claudia Gasparini.

Per l’intera giornata oltre al mercato agricolo, i produttori hanno proposto degustazioni, mentre il gruppo donne Coldiretti Pordenone ha allestito laboratori per i bambini.

Per l’intera giornata si è svolta la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare per dire stop al cibo falso.

Fino a fine agosto il mercato di Campagna Amica proseguirà a cadenza settimanale tutti i mercoledì dalle 16 alle 19.30.