A Claut, il 13, si inaugurano due sentieri rinnovati

CLAUT – Il secondo weekend di luglio a Claut sarà denso di eventi, tra sport, attività per bambini e nuove aperture. Si parte sabato mattina, alle 9, con l’inaugurazione di due importanti sentieri turistici recentemente rinnovati e rimessi a nuovo. Si tratta del Truoi de Thep e del Truoi Piolsa, che si snodano nelle foreste intorno al centro abitato di Claut. Il ritrovo è previsto in località Conca Verde, da cui comincerà la passeggiata, per ritornarci alle 13 e godersi un piatto di pastasciutta dopo aver percorso i sentieri.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e la sezione di Claut del Club Alpino Italiano.

Domenica, il divertimento si sposta invece a Casera Casavento, location nota per l’iconica orma di dinosauro impressa su una roccia nel torrente.

Dalle 10.30 andrà in scena la terza edizione de “Il dinosauro con le mani in pasta”, un evento pensato per i più piccoli dove si imparerà ad impastare e preparare il pane. Lo stesso giorno, a partire dalle 8.30, il Claut Water Sport Center proporrà una mattinata di canyoning nel Ciafurle, la forra che si trova a pochi metri dall’abitato di Claut: un’attività perfetta per cominciare a prendere confidenza con questa disciplina adrenalinica.

Il weekend sarà animato anche dal torneo di calcetto “Alta Valcellina”, che si disputerà nell’area sportiva vicino al bar New Tre Pini con squadre provenienti da tutta la vallata e non solo.