All’Eurosporting il Fip Rise 2024: il grande padel è in arrivo a Cordenons

CORDENONS – Il grande padel internazionale è in arrivo a Cordenons. L’Eurosporting ospiterà da mercoledì 19 a domenica 23 giugno il Fip Rise Cordenons, quarta edizione del torneo inserito nel calendario Cupra Fit Tour 2024. Quasi ottanta coppie suddivise tra la competizione maschile e quella femminile animeranno per cinque giorni la struttura di viale del Benessere, che si conferma un punto di riferimento nel territorio per la disciplina.

L’evento è stato presentato stamani all’Eurosporting di fronte alle varie autorità politiche e sportive: il sindaco e il vice-sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove e Andrea Serio, la consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia Lucia Buna e il consigliere regionale della Fitp Claudio Bortoletto. Con loro anche Sabina Da Ponte, maestra di padel e giocatrice dell’Eurosporting, argento ai mondiali senior di Alicante, nonché Serena Raffin, dirigente della struttura pordenonese.

Il torneo scatterà con due giornate di qualificazioni, che porteranno al clou della manifestazione, prevista per venerdì 21, sabato 22 e domenica 23, quando saranno in calendario gli incontri del tabellone principale. Durante la giornata conclusiva al mattino verranno disputate le semifinali, al pomeriggio le finali. Il prize money previsto è di 12.500 euro.

In tutto sono 45 coppie nella competizione maschile e 30 in quella femminile ad essersi iscritti al Fip Rise: un elenco che può essere ancora rimpolpato da quei giocatori che, usciti di scena al Bnl Italy Major Premier Padel di Roma, in programma da lunedì 17 giugno, potranno prendere parte al tabellone principale dell’evento friulano.

Tra gli specialisti di spessore che saranno presenti a Cordenons vale la pena evidenziare il brasiliano Francisco De Paula Nunes Gomes, testa di serie della manifestazione nonché numero 115 al mondo. Attenzione alla coppia francese formata da Manuel Vives (159 al mondo) e da Julien Seurin (180), mentre spicca la partecipazione di Rodrigo Coello Manso, fratello del numero 1 al mondo Arturo. Tra le donne promette spettacolo il duo testa di serie Margarida Fernandes-Catarina Santos (107 nel ranking iridato) e la giocatrice numero 98 in classifica mondiale, la spagnola Lucia Garcia Trella. Tra le iscritte anche l’italiana Letizia Dell’Agnese, nata a Pordenone e cresciuta come giocatrice di padel all’Eurosporting Cordenons.

In occasione del torneo verrà allestita una tribuna da 300 posti. L’ingresso ai match è gratuito. Dagli ottavi di finale in poi, cioè dal pomeriggio di sabato 22, gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Internazionale Padel.

Aggiornamenti, risultati e news disponibili sul nuovo sito dell’evento padel.euro-sporting.it.