Allo Zancanaro a Sacile al via la stagione di prosa

SACILE – “La cultura, e il teatro in particolare, come motore di crescita sociale e del territorio”, con queste parole Carlo Spagnol, sindaco di Sacile, mettendo un doveroso accento anche sull’aspetto conviviale, in presenza, di scambio fisico di saperi e conoscenze, ha aperto la conferenza stampa di presentazione della stagione di prosa nel foyer dell’imponente Teatro Zancanaro nell’omonimo viale del “Giardino della Serenissima”altro nome della pittoresca e sfiziosa Sacile.

Stagione di prosa a cura dell’Ente Regionale Teatrale del Fvg nella persona dell’affabile e preparato direttore Alberto Bevilacqua che con l’assessore alla cultura Ruggero Spagnol hanno completato l’introduzione del sindaco illustrando il ricco e variegato programma 2024/2025.

Sono dodici gli appuntamenti in cartellone, due dei quali fuori abbonamento.

Tante le formule di sottoscrizione possibili che combinano in diversi modi gli spettacoli di prosa, musica (Zardini Sinfonico e altri) , danza (Sonate Bach) e i percorsi 𝐴𝑙𝑡𝑟𝑖 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑔𝑖 e 𝐼𝑛 𝑆𝑐𝑒𝑛𝑎!. Tutte le info su https://ertfvg.it/teatri/sacile/

L’inizio della stagione, organizzata dal Comune di Sacile e dall’Ente Regionale Teatrale FVG, è programmata per 𝘴𝘢𝘣𝘢𝘵𝘰 28 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 con il classicone ma mai monotono 𝙈𝙖𝙜𝙖𝙯𝙯𝙞𝙣𝙤 18, spettacolo cult con Simone Cristicchi.

Tra le novità di quest’anno vi è una nota operativa: gli spettacoli inizieranno tutti alle 20:45.

Il cartellone prevede oltre alla prosa, anche, danza, musica e due fuori abbonamento (oltre al 28 settembre, il 18 ottobre il surreale e forbito Alessandro Bergonzoni con 𝘼𝙧𝙧𝙞𝙫𝙖𝙣𝙤 𝙞 𝘿𝙪𝙣𝙦𝙪𝙚).

“𝐿’𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑜 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑒̀ 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑎𝑐𝑖𝑙𝑒𝑠𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎, 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑍𝑎𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑟𝑜”.

Ha chiosato Ruggero Spagnol, assessore alla cultura e istruzione del comune sulle sponde del Licenza.

Pasqualino Suppa