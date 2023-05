ALTRE FORME di Valter Trevisiol, inaugurazione mostra il 3

SAN VITO AL T. – Nell’ambito degli eventi di Ribolla Gialla Wine Festival, sabato 3 giugno, alle ore 11.30 nel prestigioso spazio museale del Castello di San Vito al Tagliamento si inaugurerà la mostra d’arte contemporanea ALTRE FORME dello stilista e artista pordenonese Valter Trevisiol.

La mostra, realizzata da Sorsi e Percorsi con la curatela di Franca Benvenuti, ha il patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento e della Fondazione Giovanni Santin ONLUS per il contemporaneo.

Le opere scelte per questa esposizione rivelano la padronanza sapiente della dimensione del “fare” tipica dell’artigiano e il talento dell’artista che, “giocando” indistintamente con abiti e quadri, mescolando e intrecciando materiali di varia natura, crea opere originali.

Dalla consapevolezza che gli scarti della sua produzione sartoriale altro non sono che potenziali tesori nasce l’idea di farli rivivere in altre forme: così la filosofia del recupero per un artista che riflette sulla materia, in un’epoca sempre più de-materializzata, ed è sensibile alle tematiche ambientali diventa una sorta di imperativo categorico, motivo per il quale la mostra, come sottolinea la curatrice, è interessante anche per il messaggio etico insito nelle opere.

La dimensione scenografica, la voluta mancanza di cura del dettaglio, le scelte cromatiche caratterizzano le opere astratte e informali di Trevisiol che, attento a mantenere la sua personale cifra stilistica, ricerca e sperimenta soluzioni sempre nuove, cimentandosi ultimamente anche nella progettazione e realizzazione di elementi di arredo per interni.

Durante l’inaugurazione, la sommelier Maria Teresa Gasparet accompagnerà il pubblico nella visita della mostra in un percorso emozionale tra vino e arte.

Orari apertura mostra

3-4 giugno, 10.00-22.00

10-11 giugno, 10.00-19.00

Franca Benvenuti