AperiFipe, premiate 3 attività. Evento con 250 esercenti

SAN QUIRINO – Anche quest’anno l’appuntamento è stato rispettato e nemmeno la pioggia ha fermato la voglia di fare rete da parte degli operatori Ascom-Fipe: oltre 250 imprenditori hanno risposto all’invito passando un pomeriggio all’insegna della condivisione.

Presenti, oltre agli operatori di settore, il sindaco e l’assessore al commercio di San Quirino, Guido Scapolan e Walter Zamuner, l’assessore al Commercio di Pordenone Elena Ceolin e 25 ragazzi dell’istituto alberghiero Ial Fvg di Aviano.

L’appuntamento si è rinnovato martedì scorso alle Cantine Piera Martellozzo a San Quirino ed ha visto la partecipazione di ristoranti, bar, pub, pizzerie, pasticcerie per condividere assieme esperienze e creare nuove opportunità di business grazie anche alla presenza delle Aziende Partner che hanno creduto nell’evento ma, soprattutto, nell’importanza di creare rete, fare business mettendo a disposizione vantaggi concreti in un contesto inusuale, divertente e non convenzionale – hanno sottolineato Pirangelo. Dal Mas e Fabio Cadamuro, rispettivamente presidenti provinciali gruppo Ristoratori e Pubblici Esercizi di Confcommercio Ascom Pordenone.

Sono stati presenti, riservando ai partecipanti interessanti opportunità di business: Adriarent, CominShop, Eurobevande, Fiba Academy, Agenzie Generali Pordenone, Moda Lavoro Sacilotto, Office Solutions, Santanna, Worldline, Centrone Design, Elephant Creative, MMRendering, Horeca Next – Fiera di Pordenone.

Nell’occasione sono state premiate tre attività, la pasticceria cioccolateria Peratoner (Pordenone), l’albergo ristorante Belvedere (Sequals) e il ristorante San Giorgio (Aviano) che si sono particolarmente distinte nella gestione degli stage alternanza scuola/lavoro che vede impegnati gli studenti dell’istituto alberghiero Ial di Aviano.

Oggi, come ricordato da Federico Mariutti vice presidente Ascom-Fipe ristoratori, la scuola da una parte, e il mondo delle imprese dall’altra, possono e devono «alimentare la nascita di una nuova politica strutturale a favore della crescita e formazione di nuove competenze, contro il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Per questo diviene importante una formazione professionale appresa sul campo attraverso una sempre migliore alternanza scuola/lavoro».

