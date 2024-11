Ascom Pordenone premia 23 nuovi Maestri del Commercio

SAN QUIRINO – Una volta ancora le attività del terziario sono emerse per il loro valore non solo economico, ma anche e soprattutto sociale. È accaduto al Centro di documentazione e catalogazione dei Magredi a San Quirino, dove Ascom Pordenone, alla presenza del presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli, ha promosso il meeting “Connessioni 2024, valorizzare la tradizione, innovare il presente, ispirare il futuro” in collaborazione con 50&Più.

A raccontare quanto fondamentale è, e continuerà a essere, la presenza di negozi ed esercizi pubblici nel capoluogo e nella provincia, i 23 premiati con attestati Maestri del Commercio del Friuli Occidentale, cui si sono aggiunti 6 Premi Fedeltà (agli iscritti Ascom da almeno 50 anni), oltre a un premio speciale, ad Alberto Marchiori, storico presidente di Confcommercio Pordenone dal 1994 al 2021, e al 19° premio Elvio Fasan, consegnato al presidente provinciale e regionale Fimaa (settore immobiliare) Bruno Bari, due imprenditori che si sono distinti per il loro impegno nello sviluppo economico e sociale del territorio.

I Maestri del Commercio. Le aquile di diamante (oltre 50 anni di attività), le aquile d’oro (oltre 40 anni), le aquile d’argento (oltre 25 anni). Parliamo del tradizionale riconoscimento promosso dal 1975 dalla 50&Più, l’associazione che all’interno del sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia opera per la promozione sociale della terza età – con le loro storie di impresa, le fatiche, le soddisfazioni. Un’esperienza da non disperdere e da non ignorare.

Passione, professionalità, territorialità sono stati non a caso i valori del piccolo commercio evidenziati dal presidente provinciale della Confcommercio locale Fabio Pillon: «Abbiamo davanti persone che presidiano il territorio e svolgono un ruolo di prossimità indispensabile. Una generazione che ha attraversato anni favorevoli, ma anche congiunture difficilissime, non ultima quella segnata dalla pandemia. Un capitale umano, economico e sociale di cui andiamo orgogliosi».

Alla cerimonia di premiazione, con Sangalli, erano presenti tra gli altri, anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, il presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine Giovanni Da Pozzo, il presidente regionale di Confcommercio Gianluca Madriz, il presidente di Confidi Friuli Cristian Vida, il presidente della 50&Più Pordenone Ezio Bordelot, che si è rivolto ai premiati sottolineando la loro «valenza sociale e commerciale. Voi siete storia di lavoro di imprenditoria coraggio e sacrificio – ha proseguito –, voi possedete un bagaglio di esperienza e conoscenza che nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire».

Elenco dei premiati

Aquile d’argento (25 anni): Antonella Carlet (gelateria Caneva), Bernadette Donadel (commercio carburanti Pordenone), Ermanno Donadel (commercio carburanti Azzano Decimo), Virginio Nadal (agente di commercio Sacile), Odino Steffan (agente di commercio Polcenigo), Edi Zago (gelateria Pordenone), Raffaele Zecchin (ristorante San Giorgio della Richinvelda).

Aquile d’oro (40 anni): Plinio Bertolo (assicurazione San Quirino), Gianfranco Bisaro (commercio ingrosso prodotti chimici agricoltura San Giorgio della Richinvelda), Bruno Carraro (commercio prodotti vari Aviano), Alberto Lauroja (bar Sacile), Gian Domenico Possamai (macelleria Sacile), Armando Toffoli (agente di commercio San Quirino), Pierino Toneguzzo (ambulante Cordovado).

Aquile di diamante (50 anni): Sergio Babbo (ristorante Piancavallo – Aviano), Domenico Piccin (alimentari Porcia), Sante Mascarin (ferramenta Azzano Decimo), Gianfranco Flamia (commercio abbigliamento Maniago), Adriano Di Doi (ristorazione Chions), Graziella De Zorzi (bar tabacchi Vivaro), Renza Bier (alimentari Cavasso Nuovo), Denis Bertoni (supermercato Morsano al Tagliamento).

Premio Fedeltà (50 anni di iscrizione all’associazione): Supermercati Bertoni (alimentari Morsano al Tagliamento), Baralta (bar trattoria Chions), Aurelio Cimolai (agente di commercio Fontanafredda), Sergio Polo Del Vecchio (bar ristorante Roveredo in Piano), Antonio Ceolin (supermercato Sacile), Trattoria La Pace (ristorante Pordenone).

Premio speciale: Alberto Marchiori (presidente Ascom dal 1994 al 2021)

Premio Fasan: Bruno Bari (presidente provinciale e regionale Agenti d’Affari- Fimaa)

Foto delle premiazioni.