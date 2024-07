Atletica, a Brugnera si rivela un giovane burundiano

BRUGNERA – Ancora una volta Brugnera ha vissuto una bellissima edizione del Meeting Internazionale su pista, dedicato alla memoria di Guido Maccan. Si è concluso in tarda serata dopo una carrellata di emozioni iniziate nel primo pomeriggio con le prove per le categorie giovanili e a conti fatti il dato che emerge è la conferma dello stato di ottima salute del movimento azzurro, seppur privo dei prossimi protagonisti delle Olimpiadi di Parigi.

Le migliori prestazioni soono venute però dai tanti stranieri presenti e fra tutte spicca la prova del 19enne burundiano Emile Hafashimana, tesserato per l’Avis Barletta e già 10° sui 10000 ai Giochi Panafricani, che sui 5000 si è aggiudicato la gara in 13’29”17, primato nazionale juniores, battendo in volata i connazionali Therence Bizoza (Toscana At./13’29”61) e Desire Niyomwigere (Us Quercia/13’30”12).

Vittoria straniera anche nei 100 metri, per merito del maltese Beppe Grillo in 10”52 sull’ugandese Emmanuel Aboda, 13”56. Molto bella la prova sugli 800, dove il marocchino dell’Atl.Biotekna Mouhcine El Hachimi l’ha spuntata in 1’48”46 sull’ugandese Mayanya Salim Abu, 1’48”67.

Dal punto di vista tecnico altra grande prestazione nei 110 hs, dove lo sloveno Filip Jakob Densar, che agli Europei di Roma aveva sfiorato la finale, ha vinto in 13”69, nuovo record del meeting. Vittoria italiana invece nei 3000 siepi per merito di Leonardo Feletto (Atl.Mogliano), autore di una gara tutta solitaria chiusa in 8’49”00.

Fra le donne spicca la vittoria della croata Veronika Drljacic, splendida prestazione la sua nei 400 chiusi con il record della manifestazione in 52”86. Nei 100 volata vincente di Giorgia Bellinazzi (Esercito) in 11”68. Gioia anche per la società organizzatrice, l’Atletica Brugnera Friulintagli per merito di Ilaria Bruno, prima sui 1500 in 4’25”23. Nei 100 hs successo per Giulia Fanzellu (Cus Trieste) in 13”86.

Risultati nella norma nei concorsi con Alessandro Castaldo primo nell’alto, 2,04 per il portacolori della Trieste Atletica. Nel lungo femminile successo di Giulia Riccardi (Gs Trilucum) con 6,10, nel disco maschile per Enrico Saccomano (Aeronautica) con 52,78.

Il Meeting Internazionale di Pista di Brugnera entra così a vele spiegate nel suo terzo decennio, confermandosi evento di riferimento per l’estate dell’atletica leggera italiana.