Atp Challenger 75 Cordenons, Vilius Gaubas trionfa nella 21^ edizione

CORDENONS – E’ il 19enne lituano Vilius Gaubas il vincitore della 21esima edizione dell’Atp Challenger di Cordenons, dotato di un montepremi da 82mila dollari.

Il giocatore di Siauliai, ma che si allena ad Alicante con coach Guillermo Garcia Lopez, si è imposto sullo spagnolo Carlos Taberner con il punteggio di 2-6 6-2 6-4.

L’incontro ha vissuto di un andamento altalenante con alcune fasi vibranti e scambi prolungati, che complice la calura estiva di questi giorni ha messo a dura prova i due protagonisti in campo.

Alla fine dopo oltre 3 ore l’ha spuntata la freschezza del lituano che è salito in cattedra nel terzo e decisivo set.

In avvio di partita Gaubas è sembrato poter intimorire lo spagnolo e subito si è procurato due palle break prontamente annullate. Nel gioco successivo è stato Taberner ad andare a segno al quarto tentativo per l’allungo sul 3-1. I due sembrano giocare a specchio ma il 27enne di Valencia sembra essere più regolare negli scambi da fondocampo. Nel settimo gioco Gaubas sale 40-15, finisce per incappare in un ulteriore passaggio a vuoto e Taberner vola sul 5-2, preludio al 6-2 di fine primo set in 53 minuti di gioco.

Nel secondo parziale l’incontro ha vissuto su una fase iniziale maggiormente equilibrata, poi lo spagnolo costretto a offrire la terza palla break della sfida è stato costretto a cedere il turno di servizio, per il 3-1 Gaubas. Il lituano in questo frangente è stato capace di innalzare il proprio rendimento con alcune pregevoli accelerazioni.

Nel gioco successivo il lituano nuovamente avanti 40-15 è incappato nuovamente in alcuni gratuiti di troppo permettendo l’immediato controbreak al valenciano. Il tentativo di rientrare nel set si è però rivelato vano perché il lituano ha alzato il ritmo degli scambi costringendo lo spagnolo a remare da fondocampo con frequenti errori gratuiti che hanno determinato il 6-2 Gaubas.

Dopo due ore durissime si è andati così al terzo set nel quale Gaubas ha preso il sopravvento salendo immediatamente sul 5-2. Taberner però non si è dato per vinto ed ha cercato di tessere nuovamente la sua tela di scambi prolungati per cercare di rientrare in partita riuscendoci in parte fino al 4-5.

Il lituano non si è lasciato irretire ed è andato a prendersi il break decisivo nel decimo game.

Per Vilius Gaubas è la prima vittoria nel circuito Atp Challenger che coincide anche con il raggiungimento del proprio best ranking al n.186 della classifica Atp.

FINALE TABELLONE SINGOLARE:

[4] Vilius Gaubas (LTU) vs Carlos Taberner (ESP) 2-6 6-2 6-4